Доносился запах алкоголя: два водителя получили тяжёлые травмы в ДТП на улице Богдана Хмельницкого

В Новосибирске 27 февраля в 23:30 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября столкнулись два автомобиля. По словам подписчиков группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» от одного из водителей доносился запах алкоголя. Оба мужчины после аварии оказались в больнице.
— Водитель KIA Rio 1996 года рождения двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской, совершая левый разворот на пересечении у улицей 25 лет Октября, столкнулся с автомобилем Honda Stream под управлением водителя 1986-года рождения, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Оба водителя получили тяжёлые травмы.
— У водителя «КИА» сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая, ушиб головного мозга, перелом шейного позвонка, перелом правой лопатки. У водителя Honda Stream многочисленные переломы рёбер, рваная рана коленного сустава и сотрясение головного мозга. У обоих водителей взяты анализы на алкогольное и наркотическое опьянение. Оба госпитализированы, — добавил Савченков.
Позавчера две аварии заблокировали улицу Большевистскую.
В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.