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Доносился запах алкоголя: два водителя получили тяжёлые травмы в ДТП на улице Богдана Хмельницкого

Оба мужчины находятся после аварии в больнице

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После удара&nbsp;Honda Stream выбросило в сугроб

После удара Honda Stream выбросило в сугроб

В Новосибирске 27 февраля в 23:30 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября столкнулись два автомобиля. По словам подписчиков группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» от одного из водителей доносился запах алкоголя. Оба мужчины после аварии оказались в больнице.

— Водитель KIA Rio 1996 года рождения двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской, совершая левый разворот на пересечении у улицей 25 лет Октября, столкнулся с автомобилем Honda Stream под управлением водителя 1986-года рождения, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Оба водителя получили тяжёлые травмы

Оба водителя получили тяжёлые травмы

Оба водителя получили тяжёлые травмы.

— У водителя «КИА» сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая, ушиб головного мозга, перелом шейного позвонка, перелом правой лопатки. У водителя Honda Stream многочисленные переломы рёбер, рваная рана коленного сустава и сотрясение головного мозга. У обоих водителей взяты анализы на алкогольное и наркотическое опьянение. Оба госпитализированы, — добавил Савченков.

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В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.

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ДТПДТП с пострадавшими
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КОММЕНТАРИИ (7)

Qwerty
28 фев 2020 в 08:59

Я пришел сюда написать про пруль... Но чет я не понял от кого доносился запах алкоголя? В статье не слова. От корреспондента или водителя?

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28 фев 2020 в 09:12

Бруня опять бруньков наелась. Доносился)) ГГГ

28 фев 2020 в 09:13

со стороны улицы Учительской,
Бруня, лучче малчи и жуй.