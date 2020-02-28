Доносился запах алкоголя: два водителя получили тяжёлые травмы в ДТП на улице Богдана Хмельницкого

В Новосибирске 27 февраля в 23:30 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября столкнулись два автомобиля. По словам подписчиков группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» от одного из водителей доносился запах алкоголя. Оба мужчины после аварии оказались в больнице.

— Водитель KIA Rio 1996 года рождения двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской, совершая левый разворот на пересечении у улицей 25 лет Октября, столкнулся с автомобилем Honda Stream под управлением водителя 1986-года рождения, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.