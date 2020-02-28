Мокрый снег и гололёд: Новосибирскую область ждёт температура до +5 градусов

— Выходят циклоны из районов южного Урала в направлении на Костанай, Курган и далее на северо-восток с перепадами давления. Циклон довольно глубокий. Мы ждём усиление ветра, в порывах до 18–20 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега от слабых до умеренных, гололёдные явления. Температурный фон как всегда при таких процессах довольно высокий, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Постепенно снегопады прекратятся.

— Днём по области в ближайшие три дня от -3...+3 градусов, а с 1 марта даже до +5 градусов. Ночные температуры будут в интервале -1...-7 градусов мороза, при прояснениях 29 февраля и 1 марта до -12...-13 градусов. В городе ночью три дня подряд -3...-5 градусов. Днём температура от 0...+3 градусов. С 29 февраля и 1 марта осадки в Новосибирске маловероятны, — добавил Ягудин.

Гололед на дорогах не только раздражает горожан, но и представляет серьезную опасность. Чтобы избежать травм на льду, мы публиковали инструкцию о том, как правильно падать.

