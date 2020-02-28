«Со всего маху ударила дверью по пальцу»: дело таксиста против пассажирки отдали в мировой суд

По словам таксиста, при заказе машины пассажирка не указала, что поедет с ребёнком. А сибирячка пожаловалась на его действия и оскорбления Фото: Ксения, Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске полиция завершила проверку скандала таксиста и его пассажирки — сообщение о том, что женщина прищемила ему палец, передали в мировой суд. Жительница Новосибирска Ксения с двухлетнем ребёнком рассказала, что мужчина вышвырнул её из машины, и предоставила видео инцидента. Водитель Геннадий заявил, что не виноват и сам пострадал. Оба написали встречные заявления в полицию друг на друга.

«Со всего маху ударила дверью мне по пальцу» Полиция после проверки дело не возбудила, а передала в мировой суд сообщение об умышленном причинении таксисту лёгкого вреда здоровью — уведомление об этом получил Геннадий, который предоставил документ в редакцию.

— Сообщаю Вам, что по Вашему заявлению проведена предварительная проверка и мировому судье Железнодорожного судебного района г. Новосибирска в порядке ст. 145 ч. 1 п. 3 УПК РФ направлено сообщение о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 115 УК РФ, — говорится в документе. В ближайшее время Геннадий с адвокатом намерен принести все необходимые документы в суд, в том числе и заявление для возбуждения уголовного дела. Он утверждает, что девушка повредила ему палец. — Со всего маху ударила дверью мне по пальцу, причинив лёгкие телесные повреждения: ушиб, синяк, разрыв, что и зафиксировала справка из травмпункта. Заявление о нанесении лёгких телесных повреждений будет подано в ближайшие сутки. Как защищаться от таких неадекватных женщин — не знаю, возможно, нужно было стоять до посинения и ждать, когда она сама покинет машину, — рассказал корреспонденту НГС Геннадий.



Таксист утверждает, что женщина повредила ему палец Фото: Геннадий

«В школе над старшим сыном теперь издеваются» Ксения утверждает, что не в курсе ответа полиции таксисту, а её заявление против водителя так до сих пор, по её словам ничем не завершилось.

— Конечно, бывают разные моменты, бывают пассажиры-провокаторы. Бывает вторая сторона — очень агрессивные водители. Здесь пострадала не я. Он же ребёнка моего выдернул у меня из рук. Когда последний раз я общалась с представителями власти, они мне сказали, что я должна буду подать информацию о том, что действительно даже на видеозаписи видно, что я не трогала его палец. То есть он дал ложные показания — это уже подтверждено. Слава Богу у меня есть видео, — рассказала корреспонденту НГС Ксения. Девушка добавила, что после придания ситуации огласки на её семью обрушивается масса негатива. — На меня обрушиваются водители, которые не знают как ситуация была на самом деле. Мои родственники читают, мои коллеги. На мне это очень плохо сказывается. Плохо сказалось в школе моего старшего сына. Родители ввели в курс дела своих детей, прочитали комментарии и над ребёнком теперь издеваются. Что я вот такая вот прикидываюсь жертвой. Потому что видите сколько видео в интернете выкладывают, как там женщина кричит, бьёт водителя, естественно все думают, что у меня было всё тоже самое, — добавила сибирячка.