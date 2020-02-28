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Город

В Новосибирске 40% жителей тратят больше половины зарплаты на погашение кредитов

При этом они боятся потерять стабильный заработок

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Больше половины опрошенных отметили, что из-за погашения долгов, им с трудом хватает средств на нормальную жизнь

Больше половины опрошенных отметили, что из-за погашения долгов, им с трудом хватает средств на нормальную жизнь

Специалисты портала «Зарплата.ру» выяснили у новосибирцев сколько денег они тратят на погашение своих долгов. Больше половины зарплаты на кредиты, по данным исследования, тратят 40% жителей.

— При этом многие горожане, имеющие обязательства перед банком, боятся рисковать стабильной заработной платой и менять работу. По словам 43% опрошенных, они тратят на их погашение больше половины своей заработной платы. 28% отдают банкам от трети до половины доходов, а 26% — до трети. У 3% горожан на погашение задолженностей уходит не больше десятой части зарплаты, — рассказали авторы исследования.

Опрос проводился среди 775 новосибирцев — только среди тех, у кого есть кредиты. Больше половины отметили, что из-за погашения долгов, им с трудом хватает средств на нормальную жизнь. 

— У 40% деньги остаются только на самое необходимое. И только 7% заявили, что средств им спокойно хватает на все. Большинство респондентов, которые могут себе позволить дополнительные расходы, имеют только один кредит. А вот те, кто испытывает финансовые трудности, чаще выплачивают сразу несколько кредитов, — добавили эксперты.

Ранее «Зарплата.ру» выяснила, как новосибирцы отдыхают во время работы, и как к этому относится их начальство.

Если вы набрали кредитов и тратите на их погашения внушительные суммы, или попали в неприятную ситуацию из-за долгов свяжитесь с редакцией через наш WhatsApp по номеру 8 (923) 157–00–00 или через почту news@ngs.ru и расскажите свою историю (можно анонимно).

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
28 фев 2020 в 07:53

Ничего не могу понять...
Если тратят на кредиты 50%, то нафига они берут такие кредиты?
Даже если это ипотека, то ты должен тратить не более 20% от заработка- иначе нищита и кабала на всю жизнь.
Только не пишите, что человек зарабатывает 200 тысяч, 100 отдаёт, а на 100 можно нормально прожить.
Три раза ха.