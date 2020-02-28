В Новосибирске 40% жителей тратят больше половины зарплаты на погашение кредитов

Больше половины опрошенных отметили, что из-за погашения долгов, им с трудом хватает средств на нормальную жизнь

— При этом многие горожане, имеющие обязательства перед банком, боятся рисковать стабильной заработной платой и менять работу. По словам 43% опрошенных, они тратят на их погашение больше половины своей заработной платы. 28% отдают банкам от трети до половины доходов, а 26% — до трети. У 3% горожан на погашение задолженностей уходит не больше десятой части зарплаты, — рассказали авторы исследования.

Специалисты портала «Зарплата.ру» выяснили у новосибирцев сколько денег они тратят на погашение своих долгов. Больше половины зарплаты на кредиты, по данным исследования, тратят 40% жителей.

Опрос проводился среди 775 новосибирцев — только среди тех, у кого есть кредиты. Больше половины отметили, что из-за погашения долгов, им с трудом хватает средств на нормальную жизнь.

— У 40% деньги остаются только на самое необходимое. И только 7% заявили, что средств им спокойно хватает на все. Большинство респондентов, которые могут себе позволить дополнительные расходы, имеют только один кредит. А вот те, кто испытывает финансовые трудности, чаще выплачивают сразу несколько кредитов, — добавили эксперты.

Ранее «Зарплата.ру» выяснила, как новосибирцы отдыхают во время работы, и как к этому относится их начальство.



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