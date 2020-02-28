Авиакомпания S7 приостановит рейсы в Южную Корею до 31 марта

Ранее МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам по возможности воздержаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за распространения коронавируса

Авиакомпания S7 на время приостановит рейсы в Южную Корею. Планируется, что остановка авиасообщения продлится до 31 марта. Об этом рассказало агентство ТАСС, ссылаясь на комментарий компании.

— По распоряжению Министерства транспорта РФ с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею, — передает сообщение S7 ТАСС.



Еще в среду вечером, 26 февраля, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта 2020 года Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Причиной этому послужило быстрое распространение там вируса.

