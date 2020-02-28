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Дороги и транспорт Китайский коронавирус

Авиакомпания S7 приостановит рейсы в Южную Корею до 31 марта

Теперь компания сможет лишь доставлять россиян из Южной Кореи домой

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Ранее МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам по возможности воздержаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за распространения коронавируса

Ранее МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам по возможности воздержаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за распространения коронавируса

Авиакомпания S7 на время приостановит рейсы в Южную Корею. Планируется, что остановка авиасообщения продлится до 31 марта. Об этом рассказало агентство ТАСС, ссылаясь на комментарий компании.

— По распоряжению Министерства транспорта РФ с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею, — передает сообщение S7 ТАСС.

Еще в среду вечером, 26 февраля, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта 2020 года Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Причиной этому послужило быстрое распространение там вируса.

Ограничения коснулись трёх российских перевозчиков — S7 Airlines, «Якутии» и «Авроры». Теперь они смогут лишь доставлять россиян из Южной Кореи домой. Новосибирская авиакомпания выполняла рейсы из трёх городов — Новосибирска, Иркутска и Владивостока. На её долю приходится около 20% всех перевозок в Южную Корею. На днях генеральный директор S7 Group Антон Ерёмин заявил «Известиям», что в компании решение о приостановке полетов в эту страну считают антиконкурентным. Запрет на авиасообщение не распространится на компании «Аэрофлот» и Korean Air.

Ранее Ростуризм порекомендовал российским туроператорам отказаться от продажи путевок в Италию, Корейскую Республику и Иран из-за ситуации с коронавирусом. Ведомство напомнило, что туристы могут отказаться от путевок совсем или перенести свое путешествие на более благоприятные сроки. 

Куда стали отправляться российские туристы из-за вспышки коронавируса, НГС рассказывал тут.

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китайский коронавирусЮжная КореяS7 Airlines
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