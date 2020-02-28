Дорогой ты мой: как Hyundai Solaris обновился и подорожал вдвое

Совсем скоро в России начнутся продажи обновленного Hyundai Solaris. Уже известны цены: базовая версия Active будет стоить от 765 тысяч рублей, а топовую Elegance дешевле 1 миллиона взять больше не получится — придется отдать минимум 1 015 000 рублей. Постепенно седан обрастает новыми опциями и уже не является тем бюджетником, которым был изначально: посмотрите, как выросла его цена с момента выхода на рынок десять лет назад.
После рестайлинга у «Соляриса» появились нехарактерные для бюджетного класса машин опции. Например, электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья, которая есть даже в начальной комплектации. В дорогих версиях появились система дистанционного запуска двигателя, электропривод складывания зеркал, передний парктроник и обновленная мультимедийка с поддержкой «Яндекс.Авто». Всё это хорошо, вот только от концепции доступного автомобиля Solaris всё дальше.
В момент появления в 2010 году Hyundai Solaris стоил от 379 тысяч рублей, то есть за прошедшее время автомобиль подорожал более чем в два раза. По большей части виной этому стал кризис 2014 года и падение рубля. Но «Солярис» дорожал и в относительных величинах: так, 10 лет назад за цену базового «Соляриса» можно было взять максимально оснащенную «Калину» или «Приору». А сегодня разница с топовой «Грантой» (671 тысяча рублей) составляет около 100 тысяч рублей.
Исправить ситуацию мог бы новый бюджетный автомобиль. Например, в Китае и Индии местные «Солярисы» не являются самыми дешевыми моделями корейского бренда. Там есть более доступные Hyundai Reina и Hyundai Aura соответственно, которые в пересчете на рубли стоят в районе 500 тысяч. В теории нечто похожее могло бы появиться и в России.
Вместе с дорожающим «Солярисом» и его конкурентами вроде нового VW Polo класс бюджетных автомобилей почти вымер. Сегодня к нему с натяжкой можно отнести разве что Lada Granta (от 456 тысяч рублей). Возможно, ситуация поменяется после возвращения в Россию недорогих моделей Chevrolet, но в остальном самая простая иномарка в лице Renault Logan (почти российский Datsun не в счет) стоит без малого 600 тысяч рублей.
Остальные конкуренты «Соляриса» обойдутся в ещё большую сумму. Соплатформенный KIA Rio, который пока не успел обновиться, в самой доступной комплектации дороже собрата на 10 тысяч рублей — от 775 тысяч рублей. Volkswagen Polo отдают минимум за 700 тысяч (версия без кондиционера), но скоро в продажу поступит новое поколение модели, и избежать роста цен вряд ли получится. Аналогичная ситуация с лифтбеком SKODA Rapid, который в текущей генерации стоит от 830 тысяч рублей.
Правильно ли делает Hyundai, уводя Solaris из бюджетного класса?
Впрочем, это лишь максимальные рекомендованные цены, а сами дилеры могут предлагать различные скидки — особенно на уходящие поколения моделей. Ознакомиться с действующими спецусловиями можно на сайте «Авто.ру».