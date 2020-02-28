Дорогой ты мой: как Hyundai Solaris обновился и подорожал вдвое

За десять лет существования Hyundai Solaris подорожал более чем в два раза вместе с другими моделями

Совсем скоро в России начнутся продажи обновленного Hyundai Solaris . Уже известны цены: базовая версия Active будет стоить от 765 тысяч рублей, а топовую Elegance дешевле 1 миллиона взять больше не получится — придется отдать минимум 1 015 000 рублей. Постепенно седан обрастает новыми опциями и уже не является тем бюджетником, которым был изначально: посмотрите, как выросла его цена с момента выхода на рынок десять лет назад.

После рестайлинга у «Соляриса» появились нехарактерные для бюджетного класса машин опции. Например, электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья, которая есть даже в начальной комплектации. В дорогих версиях появились система дистанционного запуска двигателя, электропривод складывания зеркал, передний парктроник и обновленная мультимедийка с поддержкой «Яндекс.Авто». Всё это хорошо, вот только от концепции доступного автомобиля Solaris всё дальше.

В момент появления в 2010 году Hyundai Solaris стоил от 379 тысяч рублей, то есть за прошедшее время автомобиль подорожал более чем в два раза. По большей части виной этому стал кризис 2014 года и падение рубля. Но «Солярис» дорожал и в относительных величинах: так, 10 лет назад за цену базового «Соляриса» можно было взять максимально оснащенную «Калину» или «Приору». А сегодня разница с топовой «Грантой» (671 тысяча рублей) составляет около 100 тысяч рублей.

Исправить ситуацию мог бы новый бюджетный автомобиль. Например, в Китае и Индии местные «Солярисы» не являются самыми дешевыми моделями корейского бренда. Там есть более доступные Hyundai Reina и Hyundai Aura соответственно, которые в пересчете на рубли стоят в районе 500 тысяч. В теории нечто похожее могло бы появиться и в России.