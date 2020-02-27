Путин присвоил госнаграды троим жителям Новосибирска

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три выдающихся новосибирца.



В список отличившихся новосибирцев вошёл руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу Игорь Алексеевич Зиненко. За заслуги в своей профессии он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградили орденом Александра Невского Юрия Павловича Карандина — президента региональной общественной организации «Федерация хоккея Новосибирской области».