Путин присвоил госнаграды троим жителям Новосибирска

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три выдающихся новосибирца.
В список отличившихся новосибирцев вошёл руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу Игорь Алексеевич Зиненко. За заслуги в своей профессии он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградили орденом Александра Невского Юрия Павловича Карандина — президента региональной общественной организации «Федерация хоккея Новосибирской области».
Также президент присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» Владимиру Александровичу Цыганцову — тренеру муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу».
Ранее Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук.