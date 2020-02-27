27 февраля четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 65.52
eur 71.24
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 65.52
eur 71.24

Все новости

Все новости
Спорт

Путин присвоил госнаграды троим жителям Новосибирска

Указ опубликован на сайте правовой информации

233
11 Обсудить

Поделиться

Президент наградил медалью ордена, орденом и почётным званием трёх жителей города

Президент наградил медалью ордена, орденом и почётным званием трёх жителей города

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три выдающихся новосибирца.

В список отличившихся новосибирцев вошёл руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу Игорь Алексеевич Зиненко. За заслуги в своей профессии он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградили орденом Александра Невского Юрия Павловича Карандина — президента региональной общественной организации «Федерация хоккея Новосибирской области».

Также президент присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» Владимиру Александровичу Цыганцову — тренеру муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу».

Ранее Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

госнаградыуказ президентахоккей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
27 фев 2020 в 22:52

Начал царь дарить шубы со своего плеча. Вернее, крошки со стола... ))) К чему бы это, а?.. Неужто насчёт основного закона, чтоб покладистее был электорат? )))

браво
27 фев 2020 в 22:51

Дедушка старый, ему все равно.
Мог бы и генералов дать.

Black Oasis
27 фев 2020 в 22:50

А Локтю почему не дали за вывоз снега?