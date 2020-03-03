Это провал! Журналист НГС вернулась в школу и попробовала сдать ЕГЭ (мы записали всё на экшн-камеру)

Взрослым предоставили возможность написать ЕГЭ по истории. Спасибо, мы так этого ждали! На самом деле нет, но раз редактор сказал, значит, надо Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске состоялась акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». На прошлой неделе, 25 февраля, в лицее «Надежда Сибири» все желающие могли попробовать свои силы и написать краткий вариант госэкзамена по истории. Корреспондент НГС Екатерина Евстафьева также побывала на этой акции (пусть и вопреки своей воле — Прим.ред.). Её впечатления, неожиданные результаты и примеры заданий, чтобы вы могли проверить себя — читайте обо все этом ниже.

Что можно взять с собой на ЕГЭ Сама обстановка в коридоре, где регистрировались участники, сильно отличается от той, что обычно бывает перед настоящим ЕГЭ. Вместо толпы нервничающих школьников, которые сбиваются в кучки и пытаются вспомнить, что там было при Ярославе Мудром, в коридоре стоят только взрослые со спокойными лицами. Всё проходит довольно мирно.



— Самое главное — не переживайте, не волнуйтесь, на самом деле переживать здесь не надо, потому что это добавит лишних эмоций, которые могут вывести сдачу экзамена немножко не в то русло, — говорит о настоящем экзамене Сергей Федорчук, министр образования региона.

Как и на настоящем экзамене, проносить с собой можно только паспорт, ручку, воду и шоколадку. Только если 11-классники готовы рассказать весь регламент в любую минуту, то взрослым приходится его напоминать. Я писала ЕГЭ (в том числе и по истории) в 2015 году, и уже забыла, что паспорт нужно брать без обложки. Не критично, но пока я относила её в кабинет, где лежат все вещи, и распихивала по карманам все те бумажки, которые ношу в обложке, чуть не отстала от учительницы, которая вела нашу группу к кабинету.

На акцию разрешили пронести с собой камеру Видео: Екатерина Евстафьева

Охранники, которые досматривают участников экзамена, по традиции стоят с невозмутимыми лицами и проявляют суровость, если кто-то из сдающих хочет нарушить правила.

— Не положено, — говорит один из них, увидев у меня в руках камеру.



— Я журналист, мне разрешили.

Удалось бы так решить вопрос на настоящем экзамене? Конечно, нет.

Что удивило и какие задания мне достались После осмотра все толпой идут за своей учительницей. В кабинет приглашают по одному. Видеть взрослых людей за маленькими партами, которые рассчитаны на одного человека, довольно непривычно. Да и самой кажется, что они немного не по размеру. Поэтому, когда учительница начала зачитывать регламент экзамена, не было того впечатления серьезности происходящего, которое бывает обычно.

Удивило, что тексты заданий распечатывали прямо в кабинете. Я ещё помню, как их выдавали в конвертах. Было очень волнительно их вскрывать — кто знает, насколько удачный вариант тебе достался?

Когда бланки ответов и КИМы уже лежали передо мной на столе, было сложно вспомнить, как правильно записывать цифры в клеточки, чтобы компьютер смог их прочитать. В моей памяти отложилось, что 1 нужно писать просто как палочку, без хвостика. А вот все остальные цифры, на всякий случай, сверяла с образцами.



Всего заданий было 11. В девяти нужно было указать краткий ответ — комбинацией цифр или одним словом, в оставшихся двух нужно было развернуто охарактеризовать деятельность исторической личности (мне достался Пётр I) и период. Тут я поняла, что все те знания истории, не самые обширные, которые были у меня в школе, стали ещё меньше. Поэтому часто отвечала либо методом исключения, либо интуитивно. На решение нам дали 30 минут.

Я поняла, что очень поверхностно помню, какие же плюсы и минусы были в политике Петра I, поэтому решила проигнорировать этот вопрос. Во втором развёрнутом ответе было указано три периода (1018–1054, 1762–1796 и 1985–1991 годы). Нужно было выбрать один из них, указать двух исторических деятелей этого времени и события. Я выбрала второй, помня, что тогда императрицей была Екатерина II, написала что-то про просвещённый абсолютизм (потом из «Википедии» узнала, что описала его неправильно) и Емельяна Пугачёва. Да простит меня моя учительница истории.

Тех, кто выходил из кабинета, ждали журналисты — они расспрашивали о впечатлениях об акции. Думаю, было бы интересно задать похожие вопросы выпускникам, которые выходят с настоящего ЕГЭ — уверена, ответы были бы очень эмоциональными.

Результаты теста пришли через несколько дней, я набрала 6 баллов из 13 возможных. На настоящем ЕГЭ по истории у меня получилось перешагнуть за половину: тогда у меня было 55 баллов из 100. Я не думала, что мне когда-то ещё придётся идти в школу и отвечать на вопросы про историю России. Это было полезно, чтобы понять, что ещё осталось в памяти спустя 5 лет после выпуска. И я надеюсь, что акция поможет школьникам, родители которых прошли через такой экзамен — взрослые хотя бы будут задавать меньше вопросов о том, как он проходит. И сами родители будут лучше понимать, к чему готовятся их дети. В качестве бонуса предлагаем вам ответить на несколько вопросов по истории из школьной программы (важное примечание — эти вопросы не были в ЕГЭ, которое я сдавала).

Какие крестьяне вместо податей трудились на казенных или частных заводах и фабриках?

Кто из этих деятелей подготовил манифест об учреждении законодательной Государственной думы?

Где в 1943 году проходила конференция «большой тройки»?

Что из перечисленного характеризует процесс развития образования в России в 1860–1890-х годах?