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Образование Эксперимент

Это провал! Журналист НГС вернулась в школу и попробовала сдать ЕГЭ (мы записали всё на экшн-камеру)

Читайте, что из этого вышло. А потом проверьте себя в легком тесте из 5 вопросов

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Взрослым предоставили возможность написать ЕГЭ по истории. Спасибо, мы так этого ждали! На самом деле нет, но раз редактор сказал, значит, надо

Взрослым предоставили возможность написать ЕГЭ по истории. Спасибо, мы так этого ждали! На самом деле нет, но раз редактор сказал, значит, надо

В Новосибирске состоялась акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». На прошлой неделе, 25 февраля, в лицее «Надежда Сибири» все желающие могли попробовать свои силы и написать краткий вариант госэкзамена по истории. Корреспондент НГС Екатерина Евстафьева также побывала на этой акции (пусть и вопреки своей воле — Прим.ред.). Её впечатления, неожиданные результаты и примеры заданий, чтобы вы могли проверить себя — читайте обо все этом ниже.

Что можно взять с собой на ЕГЭ

Сама обстановка в коридоре, где регистрировались участники, сильно отличается от той, что обычно бывает перед настоящим ЕГЭ. Вместо толпы нервничающих школьников, которые сбиваются в кучки и пытаются вспомнить, что там было при Ярославе Мудром, в коридоре стоят только взрослые со спокойными лицами. Всё проходит довольно мирно.

— Самое главное — не переживайте, не волнуйтесь, на самом деле переживать здесь не надо, потому что это добавит лишних эмоций, которые могут вывести сдачу экзамена немножко не в то русло, — говорит о настоящем экзамене Сергей Федорчук, министр образования региона.

Как и на настоящем экзамене, проносить с собой можно только паспорт, ручку, воду и шоколадку. Только если 11-классники готовы рассказать весь регламент в любую минуту, то взрослым приходится его напоминать. Я писала ЕГЭ (в том числе и по истории) в 2015 году, и уже забыла, что паспорт нужно брать без обложки. Не критично, но пока я относила её в кабинет, где лежат все вещи, и распихивала по карманам все те бумажки, которые ношу в обложке, чуть не отстала от учительницы, которая вела нашу группу к кабинету.

На акцию разрешили пронести с собой камеру

Охранники, которые досматривают участников экзамена, по традиции стоят с невозмутимыми лицами и проявляют суровость, если кто-то из сдающих хочет нарушить правила.

— Не положено, — говорит один из них, увидев у меня в руках камеру.

— Я журналист, мне разрешили.

Удалось бы так решить вопрос на настоящем экзамене? Конечно, нет.

Что удивило и какие задания мне достались

После осмотра все толпой идут за своей учительницей. В кабинет приглашают по одному. Видеть взрослых людей за маленькими партами, которые рассчитаны на одного человека, довольно непривычно. Да и самой кажется, что они немного не по размеру. Поэтому, когда учительница начала зачитывать регламент экзамена, не было того впечатления серьезности происходящего, которое бывает обычно.

Удивило, что тексты заданий распечатывали прямо в кабинете. Я ещё помню, как их выдавали в конвертах. Было очень волнительно их вскрывать — кто знает, насколько удачный вариант тебе достался?

Когда бланки ответов и КИМы уже лежали передо мной на столе, было сложно вспомнить, как правильно записывать цифры в клеточки, чтобы компьютер смог их прочитать. В моей памяти отложилось, что 1 нужно писать просто как палочку, без хвостика. А вот все остальные цифры, на всякий случай, сверяла с образцами.

Всего заданий было 11. В девяти нужно было указать краткий ответ — комбинацией цифр или одним словом, в оставшихся двух нужно было развернуто охарактеризовать деятельность исторической личности (мне достался Пётр I) и период. Тут я поняла, что все те знания истории, не самые обширные, которые были у меня в школе, стали ещё меньше. Поэтому часто отвечала либо методом исключения, либо интуитивно. На решение нам дали 30 минут.

Я поняла, что очень поверхностно помню, какие же плюсы и минусы были в политике Петра I, поэтому решила проигнорировать этот вопрос. Во втором развёрнутом ответе было указано три периода (1018–1054, 1762–1796 и 1985–1991 годы). Нужно было выбрать один из них, указать двух исторических деятелей этого времени и события. Я выбрала второй, помня, что тогда императрицей была Екатерина II, написала что-то про просвещённый абсолютизм (потом из «Википедии» узнала, что описала его неправильно) и Емельяна Пугачёва. Да простит меня моя учительница истории.

Тех, кто выходил из кабинета, ждали журналисты — они расспрашивали о впечатлениях об акции. Думаю, было бы интересно задать похожие вопросы выпускникам, которые выходят с настоящего ЕГЭ — уверена, ответы были бы очень эмоциональными.

Результаты теста пришли через несколько дней, я набрала 6 баллов из 13 возможных. На настоящем ЕГЭ по истории у меня получилось перешагнуть за половину: тогда у меня было 55 баллов из 100.

Я не думала, что мне когда-то ещё придётся идти в школу и отвечать на вопросы про историю России. Это было полезно, чтобы понять, что ещё осталось в памяти спустя 5 лет после выпуска. И я надеюсь, что акция поможет школьникам, родители которых прошли через такой экзамен — взрослые хотя бы будут задавать меньше вопросов о том, как он проходит. И сами родители будут лучше понимать, к чему готовятся их дети.

В качестве бонуса предлагаем вам ответить на несколько вопросов по истории из школьной программы (важное примечание — эти вопросы не были в ЕГЭ, которое я сдавала).

Какие крестьяне вместо податей трудились на казенных или частных заводах и фабриках?

Какие крестьяне вместо податей трудились на казенных или частных заводах и фабриках?

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      Где в 1943 году проходила конференция «большой тройки»?

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        Что из перечисленного характеризует процесс развития образования в России в 1860–1890-х годах?

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            Портал «Решу ЕГЭ», bibliotekar.ru, wikipedia.org

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            ЕГЭЭкзаменшкола
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            3 мар 2020 в 09:05

            Журналистам НГС надо в начальную школу, изучать грамматику.

            Гость
            3 мар 2020 в 09:09

            Ничуть не сомневался в уровне журналиста НГС.
            Именно такими их себе и представляю.

            3 мар 2020 в 09:24

            5 из 5. Школу закончил в 1992. Вопросы самые обычные.