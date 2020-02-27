27 февраля четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 65.52
eur 71.24
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 65.52
eur 71.24

Все новости

Все новости
Образование

В Новосибирске драка четырёх школьников попала на видео — после неё семиклассник оказался в реанимации

Дети по очереди пинали школьника

555
11 Обсудить

Поделиться

В школе уже провели первую проверку инцидента и утверждают, что в драке пострадали все дети

В школе уже провели первую проверку инцидента и утверждают, что в драке пострадали все дети

В Новосибирске драка четырёх школьников попала на камеры видеонаблюдения — после конфликта семиклассник попал в реанимацию.

Видеозапись с камер оказалась в распоряжении редакции НГС.

По словам Ирины, мамы пострадавшего мальчика Ильи (все имена детей изменены — Прим.ред.) запись начинается не сначала и на ней не видно словесной перепалки, после которой её сын решил наказать обидчика за оскорбление.

Видео начинается с того момента, как Илья повалил другого школьника Андрея — тому на помощь пришёл друг Влад. Он пнул Илью в глаз, после чего дети по очереди начали ударять ногами семиклассника, в том числе и ещё один школьник Иван.

Семиклассник после происшествия оказался в реанимации. Его выписали из больницы только спустя десять дней. Ирина написала заявление в полицию, а в школе начали новую проверку.

В пресс-службе МВД сообщили, что заявление от матери ребёнка принято, по нему также проводится проверка.

В распоряжении редакции НГС оказались объяснительные детей — выдержки из них публикуем тут.

Если вы являетесь родителями учеников, которые участвовали в драке, или знаете обстоятельства инцидента, свяжитесь с редакцией через наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

В конце февраля Кировский районный суд не удовлетворил апелляционную жалобу на постановление мирового судьи, который прекратил административное дело против преподавателя лицея № 176 Натальи Кругловой. Апелляционную жалобу подала мать четвероклассника Евгения Ш., обвинявшая учительницу в избиении её сына Матвея. Ранее мать школьника утверждала, что преподаватель била Матвея спиной о парту и прыгала на нём. Конфликт произошел ещё в апреле 2019 года.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дракадрака в школе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

гость
27 фев 2020 в 20:48

Первый начал, вот и получил ногой в бошку, друг заступился. А остальные подсральник дали, чтоб знал.

Собственно
27 фев 2020 в 20:47

Мы детстве тоже дрались в школе, но никогда не пинали лежачих, пинает только быдло

Душитель
27 фев 2020 в 20:50

Так называемый потерпевший первый начал. Повалил ребёнка, который в два раза меньше его, начал его душить. Получил заслуженный пинок в голову.