В Новосибирске драка четырёх школьников попала на видео — после неё семиклассник оказался в реанимации

По словам Ирины, мамы пострадавшего мальчика Ильи (все имена детей изменены — Прим.ред.) запись начинается не сначала и на ней не видно словесной перепалки, после которой её сын решил наказать обидчика за оскорбление.



Видео начинается с того момента, как Илья повалил другого школьника Андрея — тому на помощь пришёл друг Влад. Он пнул Илью в глаз, после чего дети по очереди начали ударять ногами семиклассника, в том числе и ещё один школьник Иван.



Семиклассник после происшествия оказался в реанимации. Его выписали из больницы только спустя десять дней. Ирина написала заявление в полицию, а в школе начали новую проверку.



В пресс-службе МВД сообщили, что заявление от матери ребёнка принято, по нему также проводится проверка.



В распоряжении редакции НГС оказались объяснительные детей — выдержки из них публикуем тут.



Если вы являетесь родителями учеников, которые участвовали в драке, или знаете обстоятельства инцидента, свяжитесь с редакцией через наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.



В конце февраля Кировский районный суд не удовлетворил апелляционную жалобу на постановление мирового судьи, который прекратил административное дело против преподавателя лицея № 176 Натальи Кругловой. Апелляционную жалобу подала мать четвероклассника Евгения Ш., обвинявшая учительницу в избиении её сына Матвея. Ранее мать школьника утверждала, что преподаватель била Матвея спиной о парту и прыгала на нём. Конфликт произошел ещё в апреле 2019 года.

