Новосибирцы пожаловались на сбой в работе онлайн-приложения банка «ВТБ 24»

Пользователи онлайн-приложения «ВТБ 24» массово жалуются на сбои в работе сервиса.
Онлайн-приложение банка не работает у сотен человек в стране. Большая часть жалоб поступает из европейской части страны, пользователи сообщают, что приложение выдает надпись «система временно недоступна». Многие сообщают, что проблема не исчезает на протяжении нескольких часов.
— В банке «ВТБ 24» масштабный сбой онлайн-приложения. Войти и делать операции невозможно. На звонок ответили, что якобы сбой устраняется. Сроки не назвали, — рассказал читатель НГС.
По данным сервиса Downdetector, проблемы с сервисом начались примерно в 13:04 по новосибирскому времени. Подавляющее большинство пользователей не могут войти в систему (90%), также есть проблемы со входом во все сервисы (5%) и с оплатой услуг (3%).
По горячей линии банка «ВТБ 24» отвечает голосовой помощник организации.
— Сейчас вход в мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» временно ограничен. Мы работаем над восстановлением системы. Воспользуйтесь интернет версией «ВТБ-Онлайн», — сообщают в банке.
Также сегодня произошел сбой в работе Mail.ru — пользователи пожаловались, что их почтовые адреса удалены.