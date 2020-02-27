Новосибирцы пожаловались на сбой в работе онлайн-приложения банка «ВТБ 24»

Многие сообщают, что проблема не исчезает на протяжении нескольких часов

Пользователи онлайн-приложения «ВТБ 24» массово жалуются на сбои в работе сервиса.

Онлайн-приложение банка не работает у сотен человек в стране. Большая часть жалоб поступает из европейской части страны, пользователи сообщают, что приложение выдает надпись «система временно недоступна». Многие сообщают, что проблема не исчезает на протяжении нескольких часов.

— В банке «ВТБ 24» масштабный сбой онлайн-приложения. Войти и делать операции невозможно. На звонок ответили, что якобы сбой устраняется. Сроки не назвали, — рассказал читатель НГС.