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Новосибирцы пожаловались на сбой в работе онлайн-приложения банка «ВТБ 24»

В компании уже исправляют ошибку

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Многие сообщают, что проблема не исчезает на протяжении нескольких часов

Многие сообщают, что проблема не исчезает на протяжении нескольких часов

Пользователи онлайн-приложения «ВТБ 24» массово жалуются на сбои в работе сервиса.

Онлайн-приложение банка не работает у сотен человек в стране. Большая часть жалоб поступает из европейской части страны, пользователи сообщают, что приложение выдает надпись «система временно недоступна». Многие сообщают, что проблема не исчезает на протяжении нескольких часов.

— В банке «ВТБ 24» масштабный сбой онлайн-приложения. Войти и делать операции невозможно. На звонок ответили, что якобы сбой устраняется. Сроки не назвали, — рассказал читатель НГС.

По данным сервиса Downdetector, проблемы с сервисом начались примерно в 13:04 по новосибирскому времени. Подавляющее большинство пользователей не могут войти в систему (90%), также есть проблемы со входом во все сервисы (5%) и с оплатой услуг (3%).

Большая часть жалоб поступает из европейской части страны

Большая часть жалоб поступает из европейской части страны

По горячей линии банка «ВТБ 24» отвечает голосовой помощник организации. 

— Сейчас вход в мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» временно ограничен. Мы работаем над восстановлением системы. Воспользуйтесь интернет версией «ВТБ-Онлайн», — сообщают в банке.

Также сегодня произошел сбой в работе Mail.ru — пользователи пожаловались, что их почтовые адреса удалены.

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ВТБ 24массовый сбой
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КОММЕНТАРИИ (22)

27 фев 2020 в 21:20

НГС, а разве ВТБ 24 ещё существует??? Есть только Банк ВТБ

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27 фев 2020 в 21:30

Больше года уже не существует банка ВТБ24
НГС, вы в своем уме вообще? Очнитесь!)))

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27 фев 2020 в 21:14

Куда пожаловались? Модераторам НГС?