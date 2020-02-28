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Образование

«Может, не стоит надеяться на бюджетные деньги?»: чиновница странно ответила на претензии по уборке снега

Лариса Дегтярёва посоветовала горожанам проявлять больше инициативы

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Жители Первомайского района недовольны уборкой снега. В минувшие выходные на дороге застряла скорая помощь — машину доставал сам глава района

Жители Первомайского района недовольны уборкой снега. В минувшие выходные на дороге застряла скорая помощь — машину доставал сам глава района

В Новосибирске чиновница посоветовала жителям Первомайского района не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно. Скриншоты её переписки с местными жителями появились в социальных сетях, также их прислали в редакцию НГС.

Лариса Дегтярёва, начальник отдела общественных связей и информации администрации Первомайского района, написала своё мнение в группе WhatsApp «Чистая Первомайка» в ответ на возмущение жительницы о состоянии дорог в районе.


— Жаль, что мимо каждой застрявшей скорой и не только — глава не проезжает. Пару дней назад в Комаровке Пистеревке застряла грузовая газель. Выдергивал местный житель на седане. Сегодня скорая с ребёнком. Откапывали втроем с водителем. Может, просто нужно придерживаться графика чистки улиц в частном секторе? — написала жительница района в чате.

Лариса Дегтярёва ответила на жалобу.

— А может быть не стоит надеяться на бюджетные деньги и не ждать графика, а проявлять инициативу и хотя бы раз в месяц своими силами чистить свои дороги, чтобы весной и провалов не было, — написала чиновница.

Ответ чиновница написала в группе WhatsApp «Чистая Первомайка»

Ответ чиновница написала в группе WhatsApp «Чистая Первомайка»

Заместитель главы Первомайского района Артём Роговский сам прокомментировал ситуацию с комментарием вместо Ларисы Дегтяревой, объяснив, что она не имеет полномочий и опыта общения со СМИ.

— Скриншот из нашего чата «Чистая Первомайка» из Вотсап. Это уникальный чат в плане решения районных проблем. Он не создан для того, чтобы в публичную плоскость его содержимое обращать, а для решения проблем таких вот локальных. То, что глава района вытолкал скорую — этот случай действительно имел место быть. А вот случай, о котором пишут люди в этом чате, его нигде нет в сводках. Что касается комментария нашего сотрудника — он выдернут из контекста. У меня нет оснований сомневаться в квалификации Ларисы Владимировны, очень опытный человек, профессиональный по своему направлению, — рассказал НГС Артём Роговский.

Он добавил, что слова чиновницы были неверно истокованы.

— Лариса Дегтярева, как житель частного сектора, очень хорошо знает, что для уборки дорог частного сектора есть свой регламент. Должны убирать раз в месяц. Мы на большую часть улиц частного сектора заходим два-три раза в месяц, а по возможности ещё чаще. Поэтому речь шла об этом. Есть случаи, когда людей не устраивает регламент такой уборки улиц частного сектора раз в месяц, и они сбрасываются на уборку собственными силами — об этом идёт речь. Данное сообщение не является официальным предложением администрации Первомайского района жителям убирать снег за свой счёт, — добавил Артём Роговский.

Он пообещал, что с чиновницей проведут беседу на тему более аккуратного общения с жителями.

Машина скорой помощи застряла в это воскресенье, 23 февраля, на улице Тельбесской в районе дома № 3 — вытащить автомобиль из снега помог глава Первомайского района Виталий Новосёлов

В начале января чиновница мэрии Новосибирска Дара Разживина в своем сообщении в «Фейсбуке» заявила, что мэрия многое делает для горожан бесплатно, а они воспринимают это как данность.

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уборка снега
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КОММЕНТАРИИ (40)

Гость
28 фев 2020 в 07:23

Ну раз она не имеет полномочий и опыта по работе со СМИ, то может её уволить, чтобы не лезла туда, куда не нужно.
А то потом вот оправдывайся, что руководство не так поняли, выдернули из контекста.
Нет полномочий, сиди и сопи в две дырочки.И всем будет только лучше.

Фото пользователя
28 фев 2020 в 07:36

Полностью согласин. Кому не нравиться много снега на дорогах - лопаты в руки и уберайти. Скидывайтесъ домами покупайти тракторы для уборки снега. По-чему за вас это должен делать бюджет? А кто там бухтит что на что он тогда платит налоги - можети ни беспокоится - ваших жалких налогов ни хватит ни на уборку тем более ни на ремонт дорог. Ну вы просто мозгами по думайти - посщитайте хорошенко сколко денег нужно на уборку и вывоз снега. Даже если граждани целиком всю зарплату на это отдадуд - ни хватит.

Фото пользователя
28 фев 2020 в 07:25

Может не надо собирать тогда налоги с жителей? Зачем тогда мы их платим, ради вашей зарплаты?