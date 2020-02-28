«Может, не стоит надеяться на бюджетные деньги?»: чиновница странно ответила на претензии по уборке снега

В Новосибирске чиновница посоветовала жителям Первомайского района не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно. Скриншоты её переписки с местными жителями появились в социальных сетях, также их прислали в редакцию НГС.
Лариса Дегтярёва, начальник отдела общественных связей и информации администрации Первомайского района, написала своё мнение в группе WhatsApp «Чистая Первомайка» в ответ на возмущение жительницы о состоянии дорог в районе.
— Жаль, что мимо каждой застрявшей скорой и не только — глава не проезжает. Пару дней назад в Комаровке Пистеревке застряла грузовая газель. Выдергивал местный житель на седане. Сегодня скорая с ребёнком. Откапывали втроем с водителем. Может, просто нужно придерживаться графика чистки улиц в частном секторе? — написала жительница района в чате.
Лариса Дегтярёва ответила на жалобу.
— А может быть не стоит надеяться на бюджетные деньги и не ждать графика, а проявлять инициативу и хотя бы раз в месяц своими силами чистить свои дороги, чтобы весной и провалов не было, — написала чиновница.
Заместитель главы Первомайского района Артём Роговский сам прокомментировал ситуацию с комментарием вместо Ларисы Дегтяревой, объяснив, что она не имеет полномочий и опыта общения со СМИ.
— Скриншот из нашего чата «Чистая Первомайка» из Вотсап. Это уникальный чат в плане решения районных проблем. Он не создан для того, чтобы в публичную плоскость его содержимое обращать, а для решения проблем таких вот локальных. То, что глава района вытолкал скорую — этот случай действительно имел место быть. А вот случай, о котором пишут люди в этом чате, его нигде нет в сводках. Что касается комментария нашего сотрудника — он выдернут из контекста. У меня нет оснований сомневаться в квалификации Ларисы Владимировны, очень опытный человек, профессиональный по своему направлению, — рассказал НГС Артём Роговский.
Он добавил, что слова чиновницы были неверно истокованы.
— Лариса Дегтярева, как житель частного сектора, очень хорошо знает, что для уборки дорог частного сектора есть свой регламент. Должны убирать раз в месяц. Мы на большую часть улиц частного сектора заходим два-три раза в месяц, а по возможности ещё чаще. Поэтому речь шла об этом. Есть случаи, когда людей не устраивает регламент такой уборки улиц частного сектора раз в месяц, и они сбрасываются на уборку собственными силами — об этом идёт речь. Данное сообщение не является официальным предложением администрации Первомайского района жителям убирать снег за свой счёт, — добавил Артём Роговский.
Он пообещал, что с чиновницей проведут беседу на тему более аккуратного общения с жителями.
Машина скорой помощи застряла в это воскресенье, 23 февраля, на улице Тельбесской в районе дома № 3 — вытащить автомобиль из снега помог глава Первомайского района Виталий Новосёлов.
В начале января чиновница мэрии Новосибирска Дара Разживина в своем сообщении в «Фейсбуке» заявила, что мэрия многое делает для горожан бесплатно, а они воспринимают это как данность.