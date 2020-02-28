«Может, не стоит надеяться на бюджетные деньги?»: чиновница странно ответила на претензии по уборке снега

В Новосибирске чиновница посоветовала жителям Первомайского района не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно. Скриншоты её переписки с местными жителями появились в социальных сетях, также их прислали в редакцию НГС.



Лариса Дегтярёва, начальник отдела общественных связей и информации администрации Первомайского района, написала своё мнение в группе WhatsApp «Чистая Первомайка» в ответ на возмущение жительницы о состоянии дорог в районе.



— Жаль, что мимо каждой застрявшей скорой и не только — глава не проезжает. Пару дней назад в Комаровке Пистеревке застряла грузовая газель. Выдергивал местный житель на седане. Сегодня скорая с ребёнком. Откапывали втроем с водителем. Может, просто нужно придерживаться графика чистки улиц в частном секторе? — написала жительница района в чате.



Лариса Дегтярёва ответила на жалобу.



— А может быть не стоит надеяться на бюджетные деньги и не ждать графика, а проявлять инициативу и хотя бы раз в месяц своими силами чистить свои дороги, чтобы весной и провалов не было, — написала чиновница.

