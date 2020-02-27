«Боимся, что он начнет рушиться»: жители дома в центре Новосибирска испугались застройки во дворе

По мнению жителей дома, в проекте нарушаются строительные нормы Фото: 2gis.ru / Максим Березкин

В конце июня ГК «Дом-Строй» получил разрешение на строительство жилого дома на улице Ломоносова. Предполагаемый жилой комплекс появится рядом с домом на улице Крылова, 64 Б — жители недовольны проектом и выступают против строительства, а в мэрии заверяют, что проект сделан по нормам.

Как следует из разрешения, которое опубликовано на сайте мэрии, компания построит жилой комплекс переменной этажности высотой 4, 18 и 26 этажей. Всего в нём запланировали 308 квартир, а также четыре помещения общественного назначения и 86 кладовых. Под домом будет 2–3 подземных этажа, а на парковку должно поместиться 198 машин.

Чего опасаются жители По мнению члена совета многоквартирного дома Ирины Москвиной, новый жилой комплекс будет стоять слишком близко к дому на Крылова, что может быть нарушением строительных норм. — 80-метровое здание будет размещено в 31,5 метра от нашего дома, а второе, в шахматном порядке, чуть дальше. Когда там было четырехэтажное здание, то уровень инсоляции, который должен обеспечивать нормальное попадание солнечного света, на первых этажах нашего дома был всего два часа. Сейчас, при такой высоте зданий, наши жители рискуют остаться вообще без солнечного света, — объясняет свои переживания жительница дома. Ирина Москвина также опасается, что строительство подземной парковки может быть опасным для жителей дома: — Грунт нестабилен, до сих пор появляются трещины в потолках, дом «гуляет» потихонечку. Когда начнут рыть котлован, то что случится с нашим домом? Мы боимся, что он начнет рушиться. Что говорят в мэрии

В проекте нового ЖК, сообщили в мэрии, соблюдены все нормы строительства, в том числе нормы инсоляции. Разрешение на строительство выдали на основании заявления застройщика и документов, предусмотренных Градостроительным кодексом. В том числе положительного заключения экспертизы, проведенной застройщиком.

— В соответствии с требованиями, установленными градостроительным планом земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка, определяющие место допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, составляют: 3 метра для наземной части объекта капитального строительства, 1 метр для его подземной части (автостоянки). Расстояние от подземной автостоянки до жилого дома по улице Крылова, 64 Б составляет около 10 метров, от наземной части объекта до данного дома около 30 метров, — говорится в сообщении мэрии.

В компании «Дом-Строй» комментировать проект не стали.

История участка Ранее этим участком владела компания «СД Альфа Капитал»: в 2017 году она купила его с торгов после банкротства предыдущего владельца — ПАО «Сибнефтегеофизика», он обошёлся ей в 74 миллиона рублей. На территории в 2017 году ещё оставалось здание административно-лабораторного корпуса — его разместили в бывшей школе, в которой в годы войны размещался госпиталь.

