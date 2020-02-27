27 февраля четверг
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 65.52
eur 71.24
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 65.52
eur 71.24

Все новости

Все новости
Здоровье

«Привяжем к кровати». Родных 91-летней женщины смутили странные методы в больнице — врачи всё опровергают

Пожилая женщина оказалась в городской клинической больнице № 25 с воспалением лёгких

913
21 Обсудить

Поделиться

Галина Диордиева оказалась в больнице из-за высокой температуры и кашля

Галина Диордиева оказалась в больнице из-за высокой температуры и кашля

Историю 91-летней Галины Диордиевой, которую хотели привязать к кровати в городской клинической больнице № 25, рассказал её внук Юрий Ушаков. По его словам, медперсонал объяснил это тем, что за пожилой женщиной «некому следить». В больнице эту информацию опровергают.

— У неё была высокая температура и кашель. Вызвали скорую. Врач сказал, что это воспаление лёгких. В общем, привезли в 25-ю медсанчасть, в терапевтическое отделение. Положили её уже в палату, и тут подходит медсестра и говорит: «Вам надо постоянно приезжать, чтобы её кормить, так как мы просто еду раздадим и всё… И так как она болеет, то вставать мы ей не позволим, а привяжем к кровати». Я говорю: как привяжете? Она — ветеран тыла, это приравнено к ветеранам войны. А медсестра, мол, отвечает, что некому за ней следить, вот вы будете приезжать и все необходимые санитарные вещи сами делать, — рассказал Юрий Ушаков.

Решить ситуацию, по его словам, удалось только после разговора с завотделением. Его заверили, что за бабушкой будут следить, после чего перевели пожилую женщину в реанимацию.

Юрия Ушакова также удивили койки для пациентов, установленные прямо в коридоре

Юрия Ушакова также удивили койки для пациентов, установленные прямо в коридоре

Заведующая терапевтическим корпусом городской клинической больницы № 25 Татьяна Тиньгаева отказалась комментировать поведение медсестры и предложила корреспонденту НГС обратиться к администрации больницы. Главврач медучреждения Сергей Астраков коротко ответил:

— Всё, что там изложено, не соответствует действительности. Извините, я занят, — после чего положил трубку.

В минздраве Новосибирской области пояснили, что проверку по описанному факту проводить они не планируют, так как ситуация была разрешена сразу же — на уровне заведующей терапевтического корпуса.

По поводу разрушенного входа в приёмный покой в ведомстве уточнили, что там начался ремонт, а по поводу битой посуды — что она предназначена для использованных шприцов.

До этого громкий скандал произошел в больнице № 1, где умерла двухлетняя Аделина Кинчарова. 19 февраля минздрав Новосибирской области назвал причины этой смерти. По данному происшествию возбуждено уголовное дело

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

25-я больницаМинздрав Новосибирской областиветеран
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (21)

пенсионерка
27 фев 2020 в 16:47

Я в 91 еще бегом бегала. Как 100 летний рубеж перешагнула тяжелее стала, пальцы правда все также быстро печатают комментарии, это мышечная память называется.

пенсионерка
27 фев 2020 в 16:46

Потому стараюсь больше ходить, чтобы к кровате никто не привязал.

Фото пользователя
27 фев 2020 в 16:54

У пожилых людей есть такое. Им все время кажется, что они обуза и никто им не рад. Чаще всего это надуманное.