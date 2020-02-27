«Привяжем к кровати». Родных 91-летней женщины смутили странные методы в больнице — врачи всё опровергают

Историю 91-летней Галины Диордиевой, которую хотели привязать к кровати в городской клинической больнице № 25, рассказал её внук Юрий Ушаков. По его словам, медперсонал объяснил это тем, что за пожилой женщиной «некому следить». В больнице эту информацию опровергают.

— У неё была высокая температура и кашель. Вызвали скорую. Врач сказал, что это воспаление лёгких. В общем, привезли в 25-ю медсанчасть, в терапевтическое отделение. Положили её уже в палату, и тут подходит медсестра и говорит: «Вам надо постоянно приезжать, чтобы её кормить, так как мы просто еду раздадим и всё… И так как она болеет, то вставать мы ей не позволим, а привяжем к кровати». Я говорю: как привяжете? Она — ветеран тыла, это приравнено к ветеранам войны. А медсестра, мол, отвечает, что некому за ней следить, вот вы будете приезжать и все необходимые санитарные вещи сами делать, — рассказал Юрий Ушаков.

