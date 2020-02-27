«Привяжем к кровати». Родных 91-летней женщины смутили странные методы в больнице — врачи всё опровергают

Историю 91-летней Галины Диордиевой, которую хотели привязать к кровати в городской клинической больнице № 25, рассказал её внук Юрий Ушаков. По его словам, медперсонал объяснил это тем, что за пожилой женщиной «некому следить». В больнице эту информацию опровергают.
— У неё была высокая температура и кашель. Вызвали скорую. Врач сказал, что это воспаление лёгких. В общем, привезли в 25-ю медсанчасть, в терапевтическое отделение. Положили её уже в палату, и тут подходит медсестра и говорит: «Вам надо постоянно приезжать, чтобы её кормить, так как мы просто еду раздадим и всё… И так как она болеет, то вставать мы ей не позволим, а привяжем к кровати». Я говорю: как привяжете? Она — ветеран тыла, это приравнено к ветеранам войны. А медсестра, мол, отвечает, что некому за ней следить, вот вы будете приезжать и все необходимые санитарные вещи сами делать, — рассказал Юрий Ушаков.
Решить ситуацию, по его словам, удалось только после разговора с завотделением. Его заверили, что за бабушкой будут следить, после чего перевели пожилую женщину в реанимацию.
Заведующая терапевтическим корпусом городской клинической больницы № 25 Татьяна Тиньгаева отказалась комментировать поведение медсестры и предложила корреспонденту НГС обратиться к администрации больницы. Главврач медучреждения Сергей Астраков коротко ответил:
— Всё, что там изложено, не соответствует действительности. Извините, я занят, — после чего положил трубку.
В минздраве Новосибирской области пояснили, что проверку по описанному факту проводить они не планируют, так как ситуация была разрешена сразу же — на уровне заведующей терапевтического корпуса.
По поводу разрушенного входа в приёмный покой в ведомстве уточнили, что там начался ремонт, а по поводу битой посуды — что она предназначена для использованных шприцов.
До этого громкий скандал произошел в больнице № 1, где умерла двухлетняя Аделина Кинчарова. 19 февраля минздрав Новосибирской области назвал причины этой смерти. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.