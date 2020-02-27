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Образование

Назван район Новосибирска, где сложнее всего записать ребёнка в детсад — там строят слишком много домов

Также чиновники рассказали, где детсадов достаточно

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В Новосибирске сложнее всего записать ребёнка в детский сад в Октябрьском районе

В Новосибирске сложнее всего записать ребёнка в детский сад в Октябрьском районе

Район, в котором сложнее всего записать ребёнка в детский сад, во время брифинга 27 февраля назвал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— Октябрьский. Там наиболее острая сегодня ситуация. Это связано с большим объёмом строительства на всех участках. Это и Плющихинский жилмассив, хотя в прошедшем году там построили два детских сада. В следующем году будет сдан ещё один детский сад, — заявил Рамиль Ахметгареев.

Напряжённая ситуация сложилась и в районе «Европейского Берега», там сейчас строят детский сад на 220 мест. Также проблема с устройством детей есть у тех, кто живёт в районе Педагогического университета.

Самая благоприятна ситуация с местами в детсадах сложилась в Советском районе и посёлке Пашино.

— В городе есть территории, где нет проблем — это Советский район, где мы уже в 2019 году принимали детей от 1,5 лет. По части территории Калининского района — это посёлок Пашино, мы тоже полностью, на 100%, будем обеспечивать в этом году всех желающих с ясельного возраста, — рассказал глава департамента.

В этом году комплектование детских садов начнётся 1 марта.

— Если помните, по практике предыдущих лет эта дата определялась с первого мая с текущего года. И мы уже второй год увеличиваем сроки комплектования, в связи с тем, что количество в наших детских садах ребятишек достаточно большое. Это позволяет более эффективно вести работу по укомплектованию детских садов, — сообщил Рамиль Ахметгареев.

На территории Новосибирска сейчас работает 270 дошкольных образовательных учреждений, из них муниципальных — 244, ведомственных — 14 и 12 — негосударственных. Количество воспитанников составляет около 90 тысяч детей, из них 87 тысяч ходят в муниципальные детсады.

Ранее в Новосибирске вывели из консервации строительство детского сада на улице Заозёрной, его планируют достроить уже в этом году.

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Детский садОктябрьский районПашиноСоветский районДепартамент образования
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КОММЕНТАРИИ (16)

27 фев 2020 в 15:57

Вообще по барабану. Даже, если сгорят все садики и школы.

с богаткова
27 фев 2020 в 15:55

яжематери, когда поймут наконец, что не важно где находится школа, не имеет значения илитность школы. Гораздо важнее мотивация вашего ребенка учиться.

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27 фев 2020 в 16:00

зачем им в садик ходить? яжмать прекрасно посидит дома и по велодорожкам погуляет -Детсад это избыток прошлого