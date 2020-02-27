27 февраля четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 8/10
usd 65.52
eur 71.24
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 8/10
usd 65.52
eur 71.24

Все новости

Все новости
Происшествия

«Ты что быканул?»: изучаем объяснительные участников драки, после которой школьник попал в реанимацию

Дети рассказали учителям свои версии произошедшего

5 081
115 Обсудить

Поделиться

Илья провёл в больнице 10 дней

Илья провёл в больнице 10 дней

В полиции Новосибирска проводят проверку заявления об избиении семиклассника, оказавшегося в реанимации. Инцидент произошёл 18 февраля — на одного мальчика напали трое. В школе № 86 уже провели первичную проверку и взяли объяснительные с детей. Документ, названный «Акт о расследовании несчастного случая с учащимся», оказался в распоряжении корреспондента НГС.

«Пишут, что мой ребёнок якобы агрессор»

Заявление в полицию написала Ирина, мама пострадавшего семиклассника, который после драки оказался в больнице. По её словам, Илью (имя ребенка изменено — Прим.ред.) избили три ученика. Она признаётся, что мальчик давал сдачу, но утверждает, что школьники начали его запинывать, как только подросток оказался на полу.

— Я считаю, что это неполное расследование, потому что руководство школы не разговаривало с моим ребёнком. Показаний моего ребёнка там нет. Всё основано в основном на показаниях тех ребят, которые его испинали. И везде пишут, что якобы агрессор — мой ребёнок, а они только защищались, — рассказала корреспонденту НГС Ирина.

Текст для акта со слов детей писали учителя — приводим выдержки.

Первый конфликт

Массовая драка учеников стала вторым конфликтом школьников за день. Сначала всё началось с перепалки Ильи и Влада (имена всех детей в публикации и при цитировании документа изменены — Прим.ред.). Владу не понравилось, как Илья общался с его одноклассником Вовой — из-за этого сначала произошла словесная перепалка.

— Влад толкнул Илью в плечо, типа что происходит. Илья сказал, что он «типа быканул», и стал толкать его, а он его. Влад, защищаясь, «втёр» ему четыре раза кулаком по лицу, а Илья три раза ударил Влада кулаками по животу, — такое объяснение Влада привели учителя. 

Другие свидетели, согласно документу — дети и учителя, утверждают, что первый конфликт начался именно со слов «Ты что быканул?», но достаточно быстро закончился. Детей разняли и отправили по классам.

Второй конфликт

Спустя урок школьники вновь пересеклись в коридоре. Илья сидел за столом, слушал музыку, когда к нему подошли Влад и ещё два его одноклассника, Андрей и Иван. Опять завязалась перепалка, которая и закончилась для Ильи реанимацией.

— Илья увидел их, убрал наушники в портфель и набросился на Андрея. Он набросился на него, потому что до этого, когда они были возле кабинета физкультуры, Илье послышалось, что Андрей обозвал его каким-то неприличным словом. Когда Илья набросился на Андрея, то сказал: «Когда будешь за слова отвечать?». Илья повалил Андрея на пол, стал его душить. Влад помог Андрею, пнул Илью и попал в глаз, — говорится в объяснении Влада.

При этом другие участники конфликта и свидетели утверждают, что Илья получил не один удар, пока лежал на полу, к драке подключился Иван.

— Иван слегка ударил ногой Илью в колено, — следует из объяснения самого Ивана.

Семиклассник после драки провёл сутки в реанимации, после чего его перевели в палату. Сегодня мальчика выписали домой. В школе пообещали побеседовать с ним в ближайшее время и продолжить проверку инцидента.

Школу ждёт внеплановая проверка

— Министерство образования Новосибирской области держит на контроле ситуацию, произошедшую в школе № 86 Новосибирска. Ведется взаимодействие с представителями МВД и мэрии. Для изучения данного факта и принятия соответствующих управленческих и административных решений министерством образования подготовлены и направлены в прокуратуру документы для согласования внеплановой проверки в школе № 86. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Если вы являетесь родителями учеников, которые участвовали в драке, или знаете обстоятельства инцидента, свяжитесь с редакцией через наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

В конце февраля Кировский районный суд не удовлетворил апелляционную жалобу на постановление мирового судьи, который прекратил административное дело против преподавателя лицея № 176 Натальи Кругловой. Апелляционную жалобу подала мать четвероклассника Евгения Ш., обвинявшая учительницу в избиении её сына Матвея. Ранее мать школьника утверждала, что преподаватель била Матвея спиной о парту и прыгала на нём. Конфликт произошел ещё в апреле 2019 года.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

дракадрака в школе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (115)

27 фев 2020 в 17:42

Если есть камеры системы видеонаблюдения, то может стоит как-то получше запись посмотреть, а не гадать на кофейной гуще кто кого и сколько раз ударил?

Отличный Парень
27 фев 2020 в 17:43

Своевременные занятия боксом , лет с 9 ...помогают к 7 классу заработать репутацию мальчика , которого лучше не трогать . А к окончанию школы некоторые начинают вспоминать что у тебя есть не только имя но еще и отчество .
Просиживание штанов перед телевизором или у компьютера - заканчиваются жалобами яжематерей и вот таким позором для их сыновей.

типа комментатор
27 фев 2020 в 17:41

Беседовать? Понятно, что для школы не выгодна эта ситуация, но пока у нас будут беседы проводить за телесные повреждения, беспредел будет продолжаться. Наказывать надо. В соотаетствии с законодательством.