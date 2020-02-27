«Ты что быканул?»: изучаем объяснительные участников драки, после которой школьник попал в реанимацию

В полиции Новосибирска проводят проверку заявления об избиении семиклассника, оказавшегося в реанимации. Инцидент произошёл 18 февраля — на одного мальчика напали трое. В школе № 86 уже провели первичную проверку и взяли объяснительные с детей. Документ, названный «Акт о расследовании несчастного случая с учащимся», оказался в распоряжении корреспондента НГС.
«Пишут, что мой ребёнок якобы агрессор»
Заявление в полицию написала Ирина, мама пострадавшего семиклассника, который после драки оказался в больнице. По её словам, Илью (имя ребенка изменено — Прим.ред.) избили три ученика. Она признаётся, что мальчик давал сдачу, но утверждает, что школьники начали его запинывать, как только подросток оказался на полу.
— Я считаю, что это неполное расследование, потому что руководство школы не разговаривало с моим ребёнком. Показаний моего ребёнка там нет. Всё основано в основном на показаниях тех ребят, которые его испинали. И везде пишут, что якобы агрессор — мой ребёнок, а они только защищались, — рассказала корреспонденту НГС Ирина.
Текст для акта со слов детей писали учителя — приводим выдержки.
Первый конфликт
Массовая драка учеников стала вторым конфликтом школьников за день. Сначала всё началось с перепалки Ильи и Влада (имена всех детей в публикации и при цитировании документа изменены — Прим.ред.). Владу не понравилось, как Илья общался с его одноклассником Вовой — из-за этого сначала произошла словесная перепалка.
— Влад толкнул Илью в плечо, типа что происходит. Илья сказал, что он «типа быканул», и стал толкать его, а он его. Влад, защищаясь, «втёр» ему четыре раза кулаком по лицу, а Илья три раза ударил Влада кулаками по животу, — такое объяснение Влада привели учителя.
Другие свидетели, согласно документу — дети и учителя, утверждают, что первый конфликт начался именно со слов «Ты что быканул?», но достаточно быстро закончился. Детей разняли и отправили по классам.
Второй конфликт
Спустя урок школьники вновь пересеклись в коридоре. Илья сидел за столом, слушал музыку, когда к нему подошли Влад и ещё два его одноклассника, Андрей и Иван. Опять завязалась перепалка, которая и закончилась для Ильи реанимацией.
— Илья увидел их, убрал наушники в портфель и набросился на Андрея. Он набросился на него, потому что до этого, когда они были возле кабинета физкультуры, Илье послышалось, что Андрей обозвал его каким-то неприличным словом. Когда Илья набросился на Андрея, то сказал: «Когда будешь за слова отвечать?». Илья повалил Андрея на пол, стал его душить. Влад помог Андрею, пнул Илью и попал в глаз, — говорится в объяснении Влада.
При этом другие участники конфликта и свидетели утверждают, что Илья получил не один удар, пока лежал на полу, к драке подключился Иван.
— Иван слегка ударил ногой Илью в колено, — следует из объяснения самого Ивана.
Семиклассник после драки провёл сутки в реанимации, после чего его перевели в палату. Сегодня мальчика выписали домой. В школе пообещали побеседовать с ним в ближайшее время и продолжить проверку инцидента.
Школу ждёт внеплановая проверка
— Министерство образования Новосибирской области держит на контроле ситуацию, произошедшую в школе № 86 Новосибирска. Ведется взаимодействие с представителями МВД и мэрии. Для изучения данного факта и принятия соответствующих управленческих и административных решений министерством образования подготовлены и направлены в прокуратуру документы для согласования внеплановой проверки в школе № 86. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
Если вы являетесь родителями учеников, которые участвовали в драке, или знаете обстоятельства инцидента, свяжитесь с редакцией через наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.
В конце февраля Кировский районный суд не удовлетворил апелляционную жалобу на постановление мирового судьи, который прекратил административное дело против преподавателя лицея № 176 Натальи Кругловой. Апелляционную жалобу подала мать четвероклассника Евгения Ш., обвинявшая учительницу в избиении её сына Матвея. Ранее мать школьника утверждала, что преподаватель била Матвея спиной о парту и прыгала на нём. Конфликт произошел ещё в апреле 2019 года.