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Милота

Тигрицу Таисию отправили из Новосибирска в ОАЭ: там у неё будет жених и вольер с кондиционером

До Москвы тигрицу довезли на машине, а оттуда она отправилась в Эмираты на самолёте

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Дорогу тигрица перенесла хорошо

Дорогу тигрица перенесла хорошо

Самку амурского тигра Таисию из Новосибирского зоопарка отправили в Объединенные Арабские Эмираты. Там она встретится с молодым амурским тигром из зоопарка Владивостока.

— Решение об её отправке было принято на уровне стран и одобрено кураторами международной программы по сохранению вида. В ближайшее время в ОАЭ также будет отправлен молодой амурский тигр из зоопарка города Владивостока. Он составит пару нашей тигрице Таисии. Мы надеемся, что на новом месте у нее всё будет хорошо. Принимающая сторона тщательно готовилась к поступлению больших кошек. Для них был построен новый вольер с системой кондиционирования, — сообщили в зоопарке. 

До Москвы тигрицу везли автотранспортом, потому что сейчас из Новосибирска в столицу не летают самолеты, способные взять к перевозке такой большой груз. Вместе с Таисией летели сотрудники зоопарка, которые наблюдали за ней в дороге. 

— 26 февраля 2020-го из Москвы в ОАЭ тигрицу отправили самолетом. Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Арабские коллеги постоянно были на связи с нами: сообщили, когда самолет приземлился, рассказывали, как прошла выгрузка из самолета, погрузка в грузовик с кондиционером и доставка тигрицы к новому месту жительства. За Таисией внимательно наблюдали на всех этапах. Сейчас уже можно говорить, что непростую долгую дорогу амурская тигрица перенесла хорошо. Сразу после прибытия на место Тая вышла из транспортной клетки, попила воды и стала с интересом осматриваться, — рассказали в зоопарке. 

До Москвы Таисию перевозили на машине

До Москвы Таисию перевозили на машине

Уже из Москвы в ОАЭ Таисия полетела на самолете

Уже из Москвы в ОАЭ Таисия полетела на самолете

После прибытия на место тигрица вышла из транспортной клетки, попила воды и стала с интересом осматриваться

После прибытия на место тигрица вышла из транспортной клетки, попила воды и стала с интересом осматриваться

Таисия родилась в зоопарке в 2017 году. Её родители — самка Лапа и самец Максимус. Самка Лапа поступила в зоопарк в 2007 году с Дальнего Востока. Она попала в капкан браконьеров, травмировав лапу. Самец Максимус был рожден в Московском зоопарке в 2005 году.

Недавно Новосибирский зоопарк пополнил свою коллекцию новым видом — сюда поступил самец шаровидного броненосца из города Познань (Польша). Животное отличается небольшими размерами — 40 см в длину и весом в 1–2 килограмма. Посмотреть его фото можно тут.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
27 фев 2020 в 15:19

Животные должны жить на воле, а не в зоопарке. Все зоопарки нужно закрыть а животных выпустить в естественную среду обитания.

Мяу
27 фев 2020 в 15:03

Ну чо, повезло, жених с вольером и кондиционером, даже не знаю чему больше обзавидоваться, вольеру или кондёру, в хозяйстве всё пригодиться.

Фото пользователя
27 фев 2020 в 14:55

Правильно. Здесь то откуда женихам путёвым взяться?