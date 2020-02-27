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Город

Мэр Новосибирска потребовал найти все незаконные крыши после обрушений в Академгородке и на Золотой Ниве

По официальным данным, в городе 4050 крыш, которые могут представлять угрозу

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На прошлой неделе в Дзержинском районе обрушилась крыша гаражного комплекса

На прошлой неделе в Дзержинском районе обрушилась крыша гаражного комплекса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил найти все незаконные постройки с опасными крышами в городе — об этом сегодня, 27 февраля, он сообщил журналистам. 

Как рассказал мэр, сегодня в городе 4050 скатных крыш, которые могут представлять угрозу. По словам Локтя, при потеплении с них могут сходить лавины снега. Сейчас очищено более 76% таких крыш. Однако мэр обратил внимание, что часть городских крыш относится к незаконным постройкам и их содержание нельзя проконтролировать.

— Из опыта того, что произошло на прошлой неделе в Дзержинском районе, когда объект незаконной постройки обрушился под давлением снега. Собственников не нашлось. Никто не желает нести ответственность. Поэтому тоже поставим задачу промониторить территорию города Новосибирска на наличие подобных объектов, чтобы не было сюрпризов, как в Академгородке при проведении молодежного мероприятия, с незаконной пристройкой, приведшим к трагическим последствиям. Чтобы застраховаться от этого, дал поручения выявить такие объекты и принять меры, — рассказал Локоть. 

На прошлой неделе в Дзержинском районе Новосибирска на улице Адриена Лежена у 9-этажного здания обвалилась часть крыши. Как выяснилось, это был гаражный комплекс и помещения под крышей пустовали и никак не использовались.

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КОММЕНТАРИИ (56)

Блюхер
27 фев 2020 в 14:48

А что толку от его поручений? Все равно его никто не слушает и указы не выполняет. Мэр коммунист уж давно себя дискредитировал, хватит с него уже.

Гость
27 фев 2020 в 14:46

Мэр ты лучше у своих подчинённых требуй что нибудь. Например, снег убрать с улиц города. Хотя они на тебя снова забьют.

Локать
27 фев 2020 в 14:53

Требую немедленно всем незаконным крышам сдаться добровольно, иначе всем АтАТа будет!