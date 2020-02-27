Мэр Новосибирска потребовал найти все незаконные крыши после обрушений в Академгородке и на Золотой Ниве

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил найти все незаконные постройки с опасными крышами в городе — об этом сегодня, 27 февраля, он сообщил журналистам.



Как рассказал мэр, сегодня в городе 4050 скатных крыш, которые могут представлять угрозу. По словам Локтя, при потеплении с них могут сходить лавины снега. Сейчас очищено более 76% таких крыш. Однако мэр обратил внимание, что часть городских крыш относится к незаконным постройкам и их содержание нельзя проконтролировать.

— Из опыта того, что произошло на прошлой неделе в Дзержинском районе, когда объект незаконной постройки обрушился под давлением снега. Собственников не нашлось. Никто не желает нести ответственность. Поэтому тоже поставим задачу промониторить территорию города Новосибирска на наличие подобных объектов, чтобы не было сюрпризов, как в Академгородке при проведении молодежного мероприятия, с незаконной пристройкой, приведшим к трагическим последствиям. Чтобы застраховаться от этого, дал поручения выявить такие объекты и принять меры, — рассказал Локоть.

