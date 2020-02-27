Трое на одного: в Новосибирске семиклассник оказался в реанимации после драки с другими учениками

В школе уже провели первую проверку инцидента и утверждают, что в драке пострадали все дети Фото: google.ru/maps

Ученик новосибирской школы оказался в реанимации после драки с другими детьми. Мама пострадавшего семиклассника написала заявление в полицию и решила придать историю огласке.

Версия матери пострадавшего школьника Инцидент произошёл 18 февраля. По словам Ирины, мамы пострадавшего мальчика, её сын Илья (имя ребенка изменено — Прим.ред.) с другом возвращались из столовой и встали у стенки, когда к ним подошёл другой мальчик — одноклассник друга. — Увидев, что они оба прижались к стенке, тот решил что у них драка и почему-то начал бить моего сына по плечу. Они там начали, видимо, любезностями обмениваться между собой, потом стали друг друга пихать. Первый начал бить моего ребёнка по лицу, мой начал защищаться. Учительница их разняла, и они пошли дальше по своим кабинетам, — рассказала корреспонденту НГС Ирина.

На следующем уроке, по её словам, мальчик, с которым подрался её сын, вместе с одноклассниками пытались найти Илью, но пересеклись с ним только через перемену. — К нему подошли, начали о чём-то разговаривать. Видимо, его оскорбили. Мой ребёнок схватил одного мальчика, видимо, он ему что-то сказал обидное. При этом он его взял, тот пытался вырваться, в итоге они повалились на пол. Парень, с которым у него на предыдущей перемене произошла стычка, подходит к моему ребёнку и пинает в глаз, — объяснила мама Ильи. Дальше, говорит она, дети по очереди пинали её сына, который не мог встать с пола, — удары были в области спины и лица. Драку разняла учительница. Ирину вызвали в школу, откуда она с сыном поехала в больницу. — Его положили в реанимацию, потом на следующий день перевели в палату нейрохирургии. И до сегодняшнего дня он находился в больнице, — объяснила женщина. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, контузию левой параорбитальной области, ушиб правой почки. Ирина написала заявление в полицию, в прокуратуру и в администрацию.

Что говорят в школе В школе № 86 в курсе ситуации и уже провели первую проверку инцидента. — Проведены беседы, взяты объяснительные у ребят. Социальный педагог поговорил с родителями, составлены акты. Всем родителям выданы акты, потому что там пострадал не один ребёнок, все стороны пострадали. Они там друг друга били. Мы сделали выборку по камере, там все взаимовыгодно дрались. Дежурные учителя всё это быстро разнимали. После инцидента мы сделали запросы для акта в детскую больницу на Вертковского, где находится ребёнок, а также написали сообщение в полицию. Инспектор должна прийти в ближайшее время, — рассказала директор школы № 86 Надежда Горюнова. Сейчас в школе ждут документы от врачей. — Если я не имею никаких на руках заключений, как я могу судить, почему в больнице? Чётко на камерах видеонаблюдения видно, что никто там по почкам никого не бил. Откуда болезнь почек взялась — не знаю. Первую работу мы провели. Ждём заключения врачей и ждём инспектора ПДН, — добавила директор.