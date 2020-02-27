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Здоровье

Эпидпорог превышен: в Новосибирской области пересчитали больных ОРВИ и гриппом

О количестве заболевших и мерах профилактики рассказала главный инфекционист области

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Превышение эпидпорога зафиксировано в области, в Новосибирске превышения нет

Превышение эпидпорога зафиксировано в области, в Новосибирске превышения нет

В Новосибирской области зафиксировали превышение эпидемиологического порога среди взрослых по простудным заболеваниям. 

Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила журналистам главный инфекционист области Лариса Позднякова — по её данным, превышение незначительное. Кроме того, по её словам, эпидпорог превышен по области, а в Новосибирске всё в пределах нормы.

С начала зимы в больницы Новосибирской области с жалобами на грипп и ОРВИ обратилось 22814 человек.

— За прошлую неделю с накопительным итогом всего госпитализировано 508 человек. По количеству госпитализированных преобладает взрослое население. У 338 человек взрослых подтвержден грипп, и среди госпитализированных детей 255 случаев, — рассказала Лариса Позднякова.

Кроме того, в области зафиксировано 6 случаев микст-инфекции — когда человек заболевает сразу двумя вирусами гриппа А и В. Летальных исходов не зафиксировано. 

Также Позднякова дала рекомендации для того, чтобы не заразиться.

— Самое главное — это вакцинация. Ежегодно проводится анализ по ОРВИ, гриппу: количество заболевших, какого типа. На сегодняшний день только 1 человек, который заболел, был вакцинирован. Причем он перенес средней степени тяжести [заболевание]. За сезон всегда 1–3 человека, которые вакцинированы, но заболели. Остальные — это невакцинированные люди, — объяснила Позднякова.

Кроме того, чтобы минимизировать вероятность заражения, человек должен высыпаться. По словам врача, взрослые должны спать минимум 8 часов, а дети 10.

Важно правильное, сбалансированное питание.

— Большее потребление жидкости, витаминов. Не нужно сидеть на диетах в это время, потому что любая диета — это стрессовая ситуация для организма, и он уязвим для инфекций, — подчеркнула Позднякова. 

Также нужно регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку. Принимать препараты с профилактической целью, по словам специалиста, бессмысленно.

На прошлой неделе НГС рассказывал об открытии в области производства тканевых масок. Предприятие, выпускающее их, рассчитывает получить лицензию, чтобы выпускать изделия с медицинским статусом.

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Грипп и ОРВИпростуда
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КОММЕНТАРИИ (35)

Фото пользователя
27 фев 2020 в 14:18

главный инфекционист области Лариса Позднякова наверное плохо знает,что прививки эти не помогают,а кому-то даже вредят!....пейте свежевыжатые соки несколько раз в день и будете здоровы!...

Фото пользователя
27 фев 2020 в 14:15

"Самое главное — это вакцинация. ....
На сегодняшний день только 1 человек, который заболел, был вакцинирован."

Сказки рассказывают, ибо не учитывают тех, кто переболел "в счёт отпуска". Как минимум 5рых лично знаю: прививку поставили и всё равно переболели, а по статистике один, ага...

Фото пользователя
27 фев 2020 в 13:57

Больные должны носить маски, а не здоровые.