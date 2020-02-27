Эпидпорог превышен: в Новосибирской области пересчитали больных ОРВИ и гриппом

В Новосибирской области зафиксировали превышение эпидемиологического порога среди взрослых по простудным заболеваниям.
Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила журналистам главный инфекционист области Лариса Позднякова — по её данным, превышение незначительное. Кроме того, по её словам, эпидпорог превышен по области, а в Новосибирске всё в пределах нормы.
С начала зимы в больницы Новосибирской области с жалобами на грипп и ОРВИ обратилось 22814 человек.
— За прошлую неделю с накопительным итогом всего госпитализировано 508 человек. По количеству госпитализированных преобладает взрослое население. У 338 человек взрослых подтвержден грипп, и среди госпитализированных детей 255 случаев, — рассказала Лариса Позднякова.
Кроме того, в области зафиксировано 6 случаев микст-инфекции — когда человек заболевает сразу двумя вирусами гриппа А и В. Летальных исходов не зафиксировано.
Также Позднякова дала рекомендации для того, чтобы не заразиться.
— Самое главное — это вакцинация. Ежегодно проводится анализ по ОРВИ, гриппу: количество заболевших, какого типа. На сегодняшний день только 1 человек, который заболел, был вакцинирован. Причем он перенес средней степени тяжести [заболевание]. За сезон всегда 1–3 человека, которые вакцинированы, но заболели. Остальные — это невакцинированные люди, — объяснила Позднякова.
Кроме того, чтобы минимизировать вероятность заражения, человек должен высыпаться. По словам врача, взрослые должны спать минимум 8 часов, а дети 10.
Важно правильное, сбалансированное питание.
— Большее потребление жидкости, витаминов. Не нужно сидеть на диетах в это время, потому что любая диета — это стрессовая ситуация для организма, и он уязвим для инфекций, — подчеркнула Позднякова.
Также нужно регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку. Принимать препараты с профилактической целью, по словам специалиста, бессмысленно.
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