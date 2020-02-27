Стали хуже следить за фурами: в Новосибирске в три раза подскочило количество аварий с грузовиками

В регионе в ДТП с грузовиками с начала года погибли три человека

В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.



— За 2020-й в городе Новосибирске зарегистрировано 617 ДТП с участием грузового транспорта, из них 14 с пострадавшими, и 603 с материальным ущербом. По итогам 2 месяцев в городе Новосибирске наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей грузового транспорта, рост более чем в 3 раза. Составлено более 1500 административных материалов на водителей грузовиков, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.