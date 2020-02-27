27 февраля четверг
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 65.52
eur 71.24
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 65.52
eur 71.24

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Стали хуже следить за фурами: в Новосибирске в три раза подскочило количество аварий с грузовиками

С начала года в городе зарегистрировано 617 ДТП с участием грузового транспорта

1 079
18 Обсудить

Поделиться

В регионе в ДТП с грузовиками с начала года погибли три человека

В регионе в ДТП с грузовиками с начала года погибли три человека

В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.

— За 2020-й в городе Новосибирске зарегистрировано 617 ДТП с участием грузового транспорта, из них 14 с пострадавшими, и 603 с материальным ущербом. По итогам 2 месяцев в городе Новосибирске наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей грузового транспорта, рост более чем в 3 раза. Составлено более 1500 административных материалов на водителей грузовиков, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

А по итогам января 2020 года на территории всей Новосибирской области зарегистрировано 16 ДТП по вине водителей грузовиков, в которых 3 человека погибли и 15 получили различные травмы. 

— Стали менее внимательно следить за техническим состоянием автомобилей, что, конечно, приводит к ДТП. Поэтому в Новосибирске с 26 февраля стартовали рейдовые мероприятия «Грузовой транспорт». Все экипажи ГИБДД ориентированы на выявление грузового транспорта в неисправном техническом состоянии, а также на выявление правонарушений водителями грузового транспорта, — добавил Савченков.

В середине февраля в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись две фуры MAN. Один из водителей погиб. На прошедших выходных водитель кроссовера BMW X5 врезался в седан Hyundai Solaris, после чего задел мусоровоз. ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской. Спустя сутки на Бердском шоссе перед остановкой «Таловая» произошло ДТП с участием Mazda Demio и грузовиком MAN.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с грузовиками
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (18)

Qwerty
27 фев 2020 в 13:14

Обвесили со всех сторон налогами. Откуда ж деньги на ТО возьмутся? Недалекие люди.

27 фев 2020 в 13:29

Частенько езжу по межгороду и вижу, как грузали носятся. Как-то ехал по трассе Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск, стемнело, я еду где-то 95...100, меня догоняет грузовик, какое-то время чуть ли не в задний бампер меня подпирает, потом обгоняет и спустя минут 20 я его уже не видел... "Американец" с прицепом-самосвалом 4-х осным. Я чуть в осадок не выпал. Узкая дорога, а он так вваливает...

Гостья
27 фев 2020 в 13:21

Нужно всем фурам, тонарам и прочим, устанавливать на двигун ограничитель 60 км/ час.
Точка.