Стали хуже следить за фурами: в Новосибирске в три раза подскочило количество аварий с грузовиками

В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.
— За 2020-й в городе Новосибирске зарегистрировано 617 ДТП с участием грузового транспорта, из них 14 с пострадавшими, и 603 с материальным ущербом. По итогам 2 месяцев в городе Новосибирске наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей грузового транспорта, рост более чем в 3 раза. Составлено более 1500 административных материалов на водителей грузовиков, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
А по итогам января 2020 года на территории всей Новосибирской области зарегистрировано 16 ДТП по вине водителей грузовиков, в которых 3 человека погибли и 15 получили различные травмы.
— Стали менее внимательно следить за техническим состоянием автомобилей, что, конечно, приводит к ДТП. Поэтому в Новосибирске с 26 февраля стартовали рейдовые мероприятия «Грузовой транспорт». Все экипажи ГИБДД ориентированы на выявление грузового транспорта в неисправном техническом состоянии, а также на выявление правонарушений водителями грузового транспорта, — добавил Савченков.
В середине февраля в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись две фуры MAN. Один из водителей погиб. На прошедших выходных водитель кроссовера BMW X5 врезался в седан Hyundai Solaris, после чего задел мусоровоз. ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской. Спустя сутки на Бердском шоссе перед остановкой «Таловая» произошло ДТП с участием Mazda Demio и грузовиком MAN.