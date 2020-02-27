Открытие любимой дороги Локтя снова перенесли из-за проблем с документами

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда откроют дорогу, которая соединит улицы Фадеева и Гребенщикова на микрорайоне Родники.
Дорогу хотели открыть еще 15 октября, но в рамках госконтракта до сих пор не поставлено оборудование для сигнализации на железнодорожном переезде. Крайние сроки открытия объекта прежде переносили на февраль 2020 года, но их опять сдвинули.
— Поставлена задача в первом квартале её открыть. Фактически готовность полная. Остались вопросы по документам. Не готов назвать точную дату, — рассказал Анатолий Локоть.
Планировалось, что эта дорожная стройка поможет разгрузить улицу Объединения и облегчит жителям района путь на работу и домой. Мэр Анатолий Локоть ранее называл дорогу своим «любимым объектом» и говорил, что «нет сомнения, что твёрдое покрытие — и сам переезд, и кусочек на Фадеева — будут сделаны».