Открытие любимой дороги Локтя снова перенесли из-за проблем с документами

Асфальт на дороге уложили ещё в октябре, но её до сих пор не открыли

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда откроют дорогу, которая соединит улицы Фадеева и Гребенщикова на микрорайоне Родники.

Дорогу хотели открыть еще 15 октября, но в рамках госконтракта до сих пор не поставлено оборудование для сигнализации на железнодорожном переезде. Крайние сроки открытия объекта прежде переносили на февраль 2020 года, но их опять сдвинули.

— Поставлена задача в первом квартале её открыть. Фактически готовность полная. Остались вопросы по документам. Не готов назвать точную дату, — рассказал Анатолий Локоть.