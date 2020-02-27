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Дороги и транспорт

Открытие любимой дороги Локтя снова перенесли из-за проблем с документами

Мэр пообещал, что дорогу на Фадеева откроют в этом квартале

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Асфальт на дороге уложили ещё в октябре, но её до сих пор не открыли

Асфальт на дороге уложили ещё в октябре, но её до сих пор не открыли

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда откроют дорогу, которая соединит улицы Фадеева и Гребенщикова на микрорайоне Родники. 

Дорогу хотели открыть еще 15 октября, но в рамках госконтракта до сих пор не поставлено оборудование для сигнализации на железнодорожном переезде. Крайние сроки открытия объекта прежде переносили на февраль 2020 года, но их опять сдвинули.

— Поставлена задача в первом квартале её открыть. Фактически готовность полная. Остались вопросы по документам. Не готов назвать точную дату, — рассказал Анатолий Локоть.

Планировалось, что эта дорожная стройка поможет разгрузить улицу Объединения и облегчит жителям района путь на работу и домой. Мэр Анатолий Локоть ранее называл дорогу своим «любимым объектом» и говорил, что «нет сомнения, что твёрдое покрытие — и сам переезд, и кусочек на Фадеева — будут сделаны».

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РодникиФадеевапробки
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КОММЕНТАРИИ (66)

Ндаааа
27 фев 2020 в 12:48

Уже даже не смешно....
Может пора проверить мэрию на профпригодность?

Фото пользователя
27 фев 2020 в 12:50

Ну это уже не смешно. Локоть может хоть в чем то не косячить? Уже всем понятно, что документы ни кто в мэрии не умеет оформлять.

Гость
27 фев 2020 в 12:53

Мэр убирайся из нашего города!