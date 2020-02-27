Владелец таксы избил другого собаковода, который спустил свою кане-корсо с поводка

Владелец таксы испугался на прогулке кане-корсо Фото: Татьяна Фатеева, Елена Полякова

24 февраля в Новосибирске на территории будущей школы жилмассива «Европейский берег» избили 60-летнего владельца кане-корсо — пострадавший обвинил в нападении незнакомого ему владельца таксы. Пострадавший Михаил (попросивший не указывать фамилию) рассказал, что в то утро приехал в гости к дочери и пошёл на прогулку со своим кане-корсо. Он был на одной стороне поля, когда заметил мужчину, который шёл с таксой — как посчитал Михаил, мужчина шёл в его сторону.

— Я думаю, раз он не боится подходить ко мне со своей маленькой собакой, значит, он мою собаку знает, и они играли до этого между собой, тогда чего бояться. Я отпустил собаку с поводка — они начинают друг друга обнюхивать, не проявляя агрессии, — говорит Михаил.



Но, по словам Михаила, в это время владелец таксы присел и направил струю из баллончика в морду кане-корсо. Пёс стал прятаться в снег, Михаил подошёл к владельцу таксы со словами: «Что ты делаешь?» и получил в лицо газовую струю. У пенсионера перехватило дыхание.

— У меня в руках поводок был, пытаюсь им от него отмахнуться. Чувствую, что у меня всё горит, слёзы бегут. Встал на коленки и лицом уткнулся в снег, слышу, что моя собака скулит. Одновременно с этим на меня сзади он прыгает и начинает чем-то по голове бить. Я пытаюсь его скинуть и чувствую, как по левой ноге ударяет что-то типа жгута металлического. Минуты 2, мне кажется, это происходило. Раз пять я пытался умыться снегом, не помогало. Я слышу, кто-то кричит, с меня соскочили.

В случившееся вмешался очевидец. Мужчина, который представился корреспонденту НГС Андреем, рассказал, что окрикнул дерущихся людей, когда увидел, как владелец таксы достаёт телескопическую дубинку из кармана и начинает избивать пенсионера по ногам. При этом не видел агрессии со стороны большой собаки.



— Владелец таксы начал кричать, что, мол, собака без поводка, без намордника, она бойцовская. Я ответил, если бы она была бы бойцовская, она бы вас порвала, чтобы защитить своего хозяина. Он мне хотел заявить, что на него и на его собаку напали, хотя этого я вообще не видел. Я слышал, как владелец таксы вызывал полицию, как я понял, ему задали вопрос, нужна ли скорая помощь, он отвечает, что не нужна, а в это время пожилой мужчина кричит, что нужна. Затем они разошлись по сторонам, — говорит Андрей.

Михаил пришёл домой, оттуда его отвезли на скорой. У 60-летнего мужчины зафиксировали повреждения средней тяжести: сотрясение головного мозга, ожог от перцового баллончика, ушибы. Затем мужчина обратился в полицию.

В пресс-службе МВД сообщили, что с заявлением в полицию обратились оба гражданина. В полиции подтвердили, что конфликт произошёл, когда мужчины выгуливали собак. Сейчас полиция ведёт проверку по заявлениям, каждому участнику конфликта выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести вреда, нанесённого в ходе конфликта.

