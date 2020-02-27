«Источники находятся за рубежом»: мэр Новосибирска назвал терроризмом массовую эвакуацию из школ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции, которая состоялась 27 февраля, прокомментировал недавнюю массовую эвакуацию школьников — по его данным, источниками угроз стали иностранные абоненты.
— Отношу все подобные деяния, которые приводят к эвакуации учреждений, тем более детских, к разряду терроризма. В результате подобных действий поступили сигналы в 15 городских школ, были эвакуированы
Журналисты НГС побывали в школах, из которых эвакуировали детей. Подробности, фотографии с места происшествия смотрите в нашем онлайн-репортаже.
Какие школы Новосибирска «заминировали» — показываем в одной картинке.