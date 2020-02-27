«Источники находятся за рубежом»: мэр Новосибирска назвал терроризмом массовую эвакуацию из школ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции, которая состоялась 27 февраля, прокомментировал недавнюю массовую эвакуацию школьников — по его данным, источниками угроз стали иностранные абоненты.



— Отношу все подобные деяния, которые приводят к эвакуации учреждений, тем более детских, к разряду терроризма. В результате подобных действий поступили сигналы в 15 городских школ, были эвакуированы 11 624 ученика , 787 человек персонала. Подобная волна прокатилась по городам, начиная с Дальнего Востока, по всей нашей территории — 200 учреждений подвергались подобному нападению. Это серьезная такая проблема. Источники находятся за рубежом, абоненты, которые инициировали подобный терроризм, — рассказал Анатолий Локоть.