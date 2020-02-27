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Город

«Источники находятся за рубежом»: мэр Новосибирска назвал терроризмом массовую эвакуацию из школ

Накануне в городе эвакуировали более 11 тысяч детей из 15 школ

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Письма с угрозами поступали вчера, 26 февраля

Письма с угрозами поступали вчера, 26 февраля

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции, которая состоялась 27 февраля, прокомментировал недавнюю массовую эвакуацию школьников — по его данным, источниками угроз стали иностранные абоненты.

— Отношу все подобные деяния, которые приводят к эвакуации учреждений, тем более детских, к разряду терроризма. В результате подобных действий поступили сигналы в 15 городских школ, были эвакуированы 11 624 ученика, 787 человек персонала. Подобная волна прокатилась по городам, начиная с Дальнего Востока, по всей нашей территории — 200 учреждений подвергались подобному нападению. Это серьезная такая проблема. Источники находятся за рубежом, абоненты, которые инициировали подобный терроризм, — рассказал Анатолий Локоть.

Журналисты НГС побывали в школах, из которых эвакуировали детей. Подробности, фотографии с места происшествия смотрите в нашем онлайн-репортаже.

Какие школы Новосибирска «заминировали» — показываем в одной картинке.

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эвакуациямэр Новосибирска
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КОММЕНТАРИИ (50)

Площадь Станиславского
27 фев 2020 в 12:32

Мэр научился у Путина: осажденная крепость, круглом враги

Гостья
27 фев 2020 в 12:40

Вот мне с моей женской точки зрения кажется, что если бы такое произошло в Израиле, то Массад давно бы их вычел и ликвидировал и плевали бы они на мировое мнение.

Фото пользователя
27 фев 2020 в 12:39

Локоть уже и на этой теме попиарился. Он хоть что то умеет делать кроме болтовни?