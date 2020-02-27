В Новосибирске вынесли приговор живодёру, который задушил собаку Шанти и выбросил её в лифт

Сергей Корсуков в самом начале рассмотрения дела настаивал на закрытии процесс от СМИ

Мёртвое животное в конце апреля 2019 года обнаружили в лифте жильцы одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор». После этого полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов», а в октябре дело передали в суд.

Собака Шанти по документам принадлежала приюту «Защити животных». Его руководитель Елена Старкова просила суд удовлетворить требования о возмещении материального ущерба в 15 тысяч рублей и морального вреда в 1 миллион рублей.

— Определить Корсукову наказание в виде 3 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, — решил суд.

Экспертиза показала, что Корсуков сначала нанёс собаке садистские травмы и только потом задушил

Зоозащитники, которые добивались наказания для живодёра, остались в целом довольны приговором, но хотели бы более длительного срока для Корсукова.

— Человек получил по заслугам. Хотелось бы больше. Мы очень надеемся, что это будет уроком для кого-то, — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта в новосибирском Академгородке Галина Клебче

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Мёртвую собаку по кличке Шанти в конце апреля обнаружили в лифте жильцы одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор». По информации облпрокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили на её теле другие травмы, которые говорят о садизме. В июне полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным. Спустя два дня суд поместил задержанного в СИЗО.

