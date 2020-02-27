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Криминал

В Новосибирске вынесли приговор живодёру, который задушил собаку Шанти и выбросил её в лифт

Также суд обязал его возместить материальный ущерб приюту, которому принадлежала собака

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Сергей Корсуков в самом начале рассмотрения дела настаивал на закрытии процесс от СМИ

Сергей Корсуков в самом начале рассмотрения дела настаивал на закрытии процесс от СМИ

В Кировском районном суде Новосибирска вынесли приговор 45-летнему живодёру Сергею Корсукову — он задушил и нанес различные садистские травмы собаке Шанти. 

Мёртвое животное в конце апреля 2019 года обнаружили в лифте жильцы одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор». После этого полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов», а в октябре дело передали в суд. 

— Определить Корсукову наказание в виде 3 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, — решил суд.

Собака Шанти по документам принадлежала приюту «Защити животных». Его руководитель Елена Старкова просила суд удовлетворить требования о возмещении материального ущерба в 15 тысяч рублей и морального вреда в 1 миллион рублей. 

Суд постановил взыскать с Корсукова материальный ущерб, но отказал в компенсации морального вреда.

Экспертиза показала, что Корсуков сначала нанёс собаке садистские травмы и только потом задушил

Экспертиза показала, что Корсуков сначала нанёс собаке садистские травмы и только потом задушил

Зоозащитники, которые добивались наказания для живодёра, остались в целом довольны приговором, но хотели бы более длительного срока для Корсукова.

— Человек получил по заслугам. Хотелось бы больше. Мы очень надеемся, что это будет уроком для кого-то, — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта в новосибирском Академгородке Галина Клебче

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Мёртвую собаку по кличке Шанти в конце апреля обнаружили в лифте жильцы одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор». По информации облпрокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили на её теле другие травмы, которые говорят о садизме. В июне полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным. Спустя два дня суд поместил задержанного в СИЗО.

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жестокое обращение с животнымиКировский районный суд
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КОММЕНТАРИИ (34)

27 фев 2020 в 16:30

Обязательно нужно подавать на апелляцию. 3 года за блоховоза и 15000 300-шизе? - это просто мрак. Да за убийство человека по неосторожности меньший срок дают.

Гость
27 фев 2020 в 16:31

Я против жестокости к слабым и животным. И считаю, что надо за такое наказывать. Но наказание должно быть соизмеримо преступлению.
Примерное такие же сроки в колонии поселения дают водителям задавившим пешеходов. Возникает вопрос - кто и когда уравнил жизнь животного и жизнь Человека? Зоозащитники? Но знают ли эти зоозащитники, сколько людей погибает от собак, получают травмы (и становятся инвалидами). Знают ли они, что собаки основной переносчик группы вирусов бешенства?

яяяяяяяяяя
27 фев 2020 в 16:39

Спасибо неравнодушным, что заставили полицию возбудить дело и довести его до логического конца. Извращенцу пусть неповадно будет