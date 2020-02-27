«Над домами пролетает НЛО»: Элджей выпустил новый фантастический клип

Новосибирский рэпер Элджей совместно с диджеем Don Diablo презентовал новый клип UFO. Об этом стало известно в среду, 26 февраля. Пост с новым клипом появился на официальной странице артиста «Вконтакте» и за несколько часов набрал 257 тысяч просмотров.
В клипе артист вступает в рукопашный бой с пришельцем, катается по ночному городу и находится в одном баре с инопланетянами. Совместная работа рэпера и диджея получилась странной, яркой и фантастической.
Если зайти в официальный аккаунт артиста в Instagram, то можно увидеть, что фанаты исполнителя вовсю радуются новому клипу и спрашивают, когда уже выйдет новый альбом.
Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Всероссийскую известность ему принес сингл «Розовое вино», который исполнитель выпустил вместе с московским музыкантом Feduk.
В ноябре Элджей выпустил новый трек UFO. Музыку для песни написал нидерландскиий диджей Дон Пепин Шиппер, более известный как Don Diablo.