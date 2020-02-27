«Над домами пролетает НЛО»: Элджей выпустил новый фантастический клип

Новосибирский рэпер Элджей совместно с диджеем Don Diablo презентовал новый клип UFO. Об этом стало известно в среду, 26 февраля. Пост с новым клипом появился на официальной странице артиста «Вконтакте» и за несколько часов набрал 257 тысяч просмотров.



В клипе артист вступает в рукопашный бой с пришельцем, катается по ночному городу и находится в одном баре с инопланетянами. Совместная работа рэпера и диджея получилась странной, яркой и фантастической.