Хоккей: «Сибирь» выиграла у рижского «Динамо» и официально вошла в плей-офф

В среду, 26 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выиграл у «Динамо» из Риги. Игра закончилась со счетом 4:2.

В первом периоде наши игроки не забили ни одной шайбы

Матч начался в 19:30 по новосибирскому времени. В первом периоде на 12-й минуте в ворота «Сибири» шайбу забросил игрок «Динамо». Период завершился со счётом 0:1. Во втором периоде команда из Риги на 21-й минуте вновь забросила шайбу сибирякам. Но уже на 31-й минуте наши игроки дали отпор — гол забил нападающий Микаэль Руохомаа. Второй период завершился со счётом 1:2.

В третьем периоде «Сибирь» забила целых 3 шайбы в ворота соперника. Первую шайбу на 50-й минуте забил Игорь Макаров, вторую, на 51-й минуте забил Александр Шаров и третий, заключительный гол, на 56-й минуте команде принёс Юрки Йокипакка.

— От таких матчей я пребываю в восторге! Даже при счёте 0:2 не чувствовалось напряжения от болельщиков. Как будто знали, что победа все равно будет нашей. А к концу матча атмосфера была максимально приподнятой — болельщики пускали бесконечные волны и скандировали «Сибирь». В такие моменты у меня на глазах слезы. Не только радости, но и гордости, наверное, — поделилась впечатлениями от игры болельщица «Сибири».

«Сибирь» заняла 5-е место в Восточной конференции и сыграет в первом раунде плей-офф против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Матч состоится 2 марта.

