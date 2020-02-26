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Хоккей: «Сибирь» выиграла у рижского «Динамо» и официально вошла в плей-офф

Матч завершился со счётом 4:2

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«Сибирь» официально вышла в плей-офф

«Сибирь» официально вышла в плей-офф

В среду, 26 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» выиграл у «Динамо» из Риги. Игра закончилась со счетом 4:2.

Счёт матча открыли игроки из Риги

Счёт матча открыли игроки из Риги

В первом периоде наши игроки не забили ни одной шайбы

В первом периоде наши игроки не забили ни одной шайбы

Матч начался в 19:30 по новосибирскому времени. В первом периоде на 12-й минуте в ворота «Сибири» шайбу забросил игрок «Динамо». Период завершился со счётом 0:1. Во втором периоде команда из Риги на 21-й минуте вновь забросила шайбу сибирякам. Но уже на 31-й минуте наши игроки дали отпор — гол забил нападающий Микаэль Руохомаа. Второй период завершился со счётом 1:2. 

Сегодняшний матч был особо важен для болельщиков

Сегодняшний матч был особо важен для болельщиков

К концу матча атмосфера была максимально приподнятой — болельщики пускали бесконечные волны и скандировали «Сибирь».

К концу матча атмосфера была максимально приподнятой — болельщики пускали бесконечные волны и скандировали «Сибирь».

В третьем периоде «Сибирь» забила целых 3 шайбы в ворота соперника. Первую шайбу на 50-й минуте забил Игорь Макаров, вторую, на 51-й минуте забил Александр Шаров и третий, заключительный гол, на 56-й минуте команде принёс Юрки Йокипакка. 

Даже при счёте 0:2 не чувствовалось напряжения от болельщиков

Даже при счёте 0:2 не чувствовалось напряжения от болельщиков

— От таких матчей я пребываю в восторге! Даже при счёте 0:2 не чувствовалось напряжения от болельщиков. Как будто знали, что победа все равно будет нашей. А к концу матча атмосфера была максимально приподнятой — болельщики пускали бесконечные волны и скандировали «Сибирь». В такие моменты у меня на глазах слезы. Не только радости, но и гордости, наверное, — поделилась впечатлениями от игры болельщица «Сибири».

«Сибирь» заняла 5-е место в Восточной конференции и сыграет в первом раунде плей-офф против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Матч состоится 2 марта.

Болельщики пребывают в восторге от игры

Болельщики пребывают в восторге от игры

Вечером во вторник, 25 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» побил ХК «Металлург Мг». Игра закончилась со счетом 4:1.

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хоккей"Сибирь"
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КОММЕНТАРИИ (14)

Фото пользователя
26 фев 2020 в 22:38

Раз два три Автомобилист позорную Сибирь в плейоф на куски рви...

Фото пользователя
26 фев 2020 в 22:37

Ахаха... Позорники... Кое как обыграли слабую команду которая заняла 23 место... Как говорится одно дно обыграло другое дно... Скоро Автомобилист будет унижать выбивать дурь из позорной Сибири... В плейоф... Позорься Сибирь новосибирцы гордятся тобой...

Фото пользователя
26 фев 2020 в 22:39

Позвонил мне друг Пашка Дацюк... Говорит мы из этого дна 4-0 выбьем дурь ну или крайний случай 4-1...по серии...