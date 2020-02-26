Объявлена дата голосования по поправкам в Конституцию

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Владимир Путин одобрил эту дату, сообщает ТАСС с ссылкой на Павла Крашенинникова, депутата Госдумы и одного из руководителей рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.
22 апреля — будний день. Специально для процедуры его сделают выходным. Ожидается, что это обеспечит большую явку между Пасхой и майскими праздниками. Именно эту дату в Кремле рассматривали в качестве основной.
Получается, россиян ждет еще один оплачиваемый выходной.
О поправках в Конституцию говорят с начала января. Тогда Владимир Путин предложил внести изменения в 22 статьи: расширить полномочия парламента, усложнить требования к кандидатам в президенты и четче прописать социальные гарантии государства россиянам.