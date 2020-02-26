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Политика

Объявлена дата голосования по поправкам в Конституцию

Россиян ждет оплачиваемый выходной среди недели

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22 апреля — среда. Ради голосования ее сделают нерабочей

22 апреля — среда. Ради голосования ее сделают нерабочей

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Владимир Путин одобрил эту дату, сообщает ТАСС с ссылкой на Павла Крашенинникова, депутата Госдумы и одного из руководителей рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

22 апреля — будний день. Специально для процедуры его сделают выходным. Ожидается, что это обеспечит большую явку между Пасхой и майскими праздниками. Именно эту дату в Кремле рассматривали в качестве основной. 

Получается, россиян ждет еще один оплачиваемый выходной.

О поправках в Конституцию говорят с начала января. Тогда Владимир Путин предложил внести изменения в 22 статьи: расширить полномочия парламента, усложнить требования к кандидатам в президенты и четче прописать социальные гарантии государства россиянам.

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изменение Конституции РФКонституция РФВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (31)

нгс
26 фев 2020 в 22:51

Сколько тут троллей то нагнали пригоженских кремлеьотов

Гость
26 фев 2020 в 22:45

Это хорошо. Я за все поправки которые выдвинет президент!

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26 фев 2020 в 22:45

Выходной среди недели - всегда приятно. С утра проголосовал, и весь день свободен. Красота!