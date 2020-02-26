Объявлена дата голосования по поправкам в Конституцию

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Владимир Путин одобрил эту дату, сообщает ТАСС с ссылкой на Павла Крашенинникова, депутата Госдумы и одного из руководителей рабочей группы по внесению поправок в Конституцию.

22 апреля — будний день. Специально для процедуры его сделают выходным. Ожидается, что это обеспечит большую явку между Пасхой и майскими праздниками. Именно эту дату в Кремле рассматривали в качестве основной.

Получается, россиян ждет еще один оплачиваемый выходной.