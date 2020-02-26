В Кировском районе 34 жилых дома остались без горячей воды

В среду, 26 февраля, в Кировском районе произошло аварийное отключение горячей воды. Согласно данным муниципального портала Новосибирска, вода пропала в 11:40 и должна вернуться в дома только в четверг, 27 февраля.



Под отключение попали жилые дома на улицах Бебеля, Горбаня, Бурденко, 2-ой Ольховской и 2-ой Бурденко. Всего без горячего водоснабжения сейчас находятся 34 дома.