В Кировском районе 34 жилых дома остались без горячей воды

В среду, 26 февраля, в Кировском районе произошло аварийное отключение горячей воды. Согласно данным муниципального портала Новосибирска, вода пропала в 11:40 и должна вернуться в дома только в четверг, 27 февраля.
Под отключение попали жилые дома на улицах Бебеля, Горбаня, Бурденко, 2-ой Ольховской и 2-ой Бурденко. Всего без горячего водоснабжения сейчас находятся 34 дома.
По данным портала «Мой Новосибирск», горячую воду в дома должны вернуть в 11:00, 27 февраля. Также на сайте можно увидеть причину отключения — на улице Бурденко случилась утечка.
Корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска не удалось получить подробного комментария по поводу произошедшей аварии.
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Ночью 23 января в 116 домах Дзержинского района аварийно отключили отопление и горячую воду. Под отключение попали жилые дома, детские сады и школы.