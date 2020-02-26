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Мой дом

В Кировском районе 34 жилых дома остались без горячей воды

Воду отключили на сутки

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Авария произошла ещё утром

Авария произошла ещё утром

В среду, 26 февраля, в Кировском районе произошло аварийное отключение горячей воды. Согласно данным муниципального портала Новосибирска, вода пропала в 11:40 и должна вернуться в дома только в четверг, 27 февраля. 

Под отключение попали жилые дома на улицах Бебеля, Горбаня, Бурденко, 2-ой Ольховской и 2-ой Бурденко. Всего без горячего водоснабжения сейчас находятся 34 дома. 

Без воды остались 34 дома

Без воды остались 34 дома

По данным портала «Мой Новосибирск», горячую воду в дома должны вернуть в 11:00, 27 февраля. Также на сайте можно увидеть причину отключения — на улице Бурденко случилась утечка. 

Корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска не удалось получить подробного комментария по поводу произошедшей аварии.

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Ночью 23 января в 116 домах Дзержинского района аварийно отключили отопление и горячую воду. Под отключение попали жилые дома, детские сады и школы.

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аварийное отключение
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КОММЕНТАРИИ (16)

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26 фев 2020 в 21:50

Да и у нас уже инфицированных полно.....переносят "на ногах "просто . Иначе и быть не может. Сколько самолётов из Китая к нам ежедневно на посадку заходили? Толмачёво - аэропорт международный.............

Надо быть сильно тупым, чтобы это не осознавать...

Гость
26 фев 2020 в 21:41

ахаха. заслужили)

Гость
26 фев 2020 в 21:41

Неудивительно для левого берега.