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Проверили 15 школ: антитеррористическая комиссия — об утреннем инциденте с минированием учебных заведений

В школы поступили анонимные письма с угрозами

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Детей выводили из школ из-за подозрительных сообщений

Детей выводили из школ из-за подозрительных сообщений

В среду, 26 февраля, в нескольких школах Новосибирска прошла массовая эвакуация. В учебные заведения поступили письма с угрозами от лжеминеров. Антитеррористическая комиссия Новосибирской области позже сообщила, что после проверок минирования школ в городе не подтвердились.

— Специальные службы провели проверки 15 школ города Новосибирска, в отношении которых были получены сообщения. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Учебные объекты возобновили свою работу, — сообщается на официальном сайте ведомства. 

Также антитеррористическая комиссия напоминает, что эвакуация людей при любых сообщениях о террористических угрозах обязательна. Это вынужденная мера, которая проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования. 

Журналисты НГС побывали в школах, из которых эвакуировали детей. Подробности, фотографии с места происшествия смотрите в нашем онлайн-репортаже.

Какие школы Новосибирска «заминировали» — показываем в одной картинке.

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школаложная эвакуация
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КОММЕНТАРИИ (15)

Худой
26 фев 2020 в 19:44

Да ладно? )
Сдается мне, что это спецслужбы сами и "минируют",
дабы продемонстрировать собственную "нужность",
и изобразить кипучую деятельность на страже нашей безопасности. )

Фото пользователя
26 фев 2020 в 19:52

Кроме этого заявления, ни на что более существенное, это комиссия не способна.

Царь просто Царь
26 фев 2020 в 19:50

Да вы чО?! Правда что ли ?)) Или тут на самом деле думают что те кто хочет взорвать пишут об этом письма ?