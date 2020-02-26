Проверили 15 школ: антитеррористическая комиссия — об утреннем инциденте с минированием учебных заведений

В среду, 26 февраля, в нескольких школах Новосибирска прошла массовая эвакуация. В учебные заведения поступили письма с угрозами от лжеминеров. Антитеррористическая комиссия Новосибирской области позже сообщила, что после проверок минирования школ в городе не подтвердились.



— Специальные службы провели проверки 15 школ города Новосибирска, в отношении которых были получены сообщения. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Учебные объекты возобновили свою работу, — сообщается на официальном сайте ведомства.