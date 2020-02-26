Проверили 15 школ: антитеррористическая комиссия — об утреннем инциденте с минированием учебных заведений

В среду, 26 февраля, в нескольких школах Новосибирска прошла массовая эвакуация. В учебные заведения поступили письма с угрозами от лжеминеров. Антитеррористическая комиссия Новосибирской области позже сообщила, что после проверок минирования школ в городе не подтвердились.
— Специальные службы провели проверки 15 школ города Новосибирска, в отношении которых были получены сообщения. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений. Учебные объекты возобновили свою работу, — сообщается на официальном сайте ведомства.
Также антитеррористическая комиссия напоминает, что эвакуация людей при любых сообщениях о террористических угрозах обязательна. Это вынужденная мера, которая проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования.
Журналисты НГС побывали в школах, из которых эвакуировали детей. Подробности, фотографии с места происшествия смотрите в нашем онлайн-репортаже.
Какие школы Новосибирска «заминировали» — показываем в одной картинке.