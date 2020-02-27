Выбираем хорошую незамерзайку: эксперты рассказали, каких брендов лучше избегать

Большая часть официальных незамерзаек в России — на основе довольно вонючего изопропила Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Роскачество составило рейтинг стеклоомывающих жидкостей на основе их соответствия обязательным нормам. Оказалось, даже недорогая незамерзайка может оказаться хорошей, а высокая цена не всегда признак качества продукции.

Организация проверила товары 31 торговой марки. — Мы проводили лабораторные испытания по 26 показателям качества и безопасности, — рассказали в Роскачестве. — Продукция оценивалась по уровню токсичности при попадании в желудок, воздействию на кожу и глаза, опасности вдыхаемых паров, температуре воспламенения и замерзания, влиянию на ЛКП и резиновые части автомобиля и прочим параметрам.

Самой плохой оказалась жидкость «Чисто плюс», которая понравилась лишь по своему запаху. По остальным параметрам — качеству, безопасности, потребительским свойствам и так далее — она не заработала ни одного балла. Среди ее недостатков — раздражение кожи, влияние на резину (например, на щетки стеклоочистителя), большое образование пены и кристаллизация при —14 °C (хотя заявлено —20 °C ). При этом стоит незамерзайка не слишком дешево — в районе 62 рублей за литр, или 250 рублей за четырехлитровую бутылку.

Где и какую незамерзайку вы покупаете?

В то же время в пятерку лучших омываек попала продукция марки «Просто!», которую реализуют через супермаркеты «Перекресток». Единственный минус в том, что от нее могут пострадать резиновые детали. Во всем остальном эта жидкость не вызвала нареканий, поэтому она заработала 4,2 балла из пяти возможных. Ее цена составляет 33 рубля за литр (100 рублей за бутылку объемом 3 литра).

Четвертую строчку с результатом 4,4 балла заняла незамерзайка Liqui Moly. Несмотря на цену в районе 138 рублей за литр (свыше 560 рублей за 4 литра), у нее есть недостаток — она оказывает влияние на лакокрасочное покрытие. На третьем месте расположилась жидкость марки Luxe. В минусы ей записали негерметичную упаковку, как результат — 4,6 балла. Стоит она около 56,5 рубля за литр (226 рублей за 4 литра).

Именитый бренд не всегда признак качества Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Еще в двух незамерзайках эксперты не нашли ни одного недостатка, в результате чего они заняли лидирующие строчки. Второе место досталось жидкости «Лукойл» с ароматом «бабл-гам» за 117 рублей/литр (470 рублей за 4 литра), первое — стеклоочистителю Fin tippa (75 рублей за литр/300 рублей за 4 литра).

Что касается фирменных стеклоомывающих жидкостей от «Газпромнефти» и «Роснефти», то они заработали лишь по 2,75 балла. Столько же получила продукция марок «Ваш выбор» (продается в гипермаркетах «Глобус»), «Круглый год» (гипермаркет «Карусель»), «Лента» (супермаркет «Лента») и «То, что надо!» (гипермаркет «О'кей»). При этом «ашановской» незамерзайке досталось еще меньше — лишь 1,75 балла.

Основной недуг большинства жидкостей в том, что они замерзают раньше, чем указано на этикетке. В ходе эксперимента выяснилось, что этому подвержена продукция 24 марок из 31. Еще у 19 экземпляров выявили проблемы со вспениваемостью, а в 12 случаях был обнаружен недолив.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Ни в одной из жидкостей эксперты не нашли запрещенный метиловый спирт. Но это потому, что вся омывайка покупалась в крупных торговых сетях. На обочинах вдоль трасс и в сомнительных магазинах вероятность найти нелегальный товар остается.

