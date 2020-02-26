В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который спрятал мертвую мать и стал получать вместо неё пенсию

— Признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть — Прим. ред. ). Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. По второму эпизоду: ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат — Прим. ред. ) — наказание в виде 300 часов обязательных работ. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначили 12 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — сообщили в прокуратуре Кировского района.

26 февраля суд в Новосибирске вынес приговор мужчине, который весной 2018 года до смерти избил свою мать, а затем забетонировал её тело в подполе своего дома на улице 2-й Ольховской.

Как рассказали в прокуратуре, мужчина признал вину частично: в избиении матери не признался, а в ходе судебного заседания постоянно говорил о том, что очень любил свою мать.

— По его версии, возник конфликт с матерью, которая предварительно распивала спиртные напитки. Мать, находясь в опьянении легкой степени, взяла топор и пошла на него. Поскольку он опасался, что в отношении него, возможно, будет применено насилие, он оттолкнул мать, забрал топор и бросил его в сторону. Мать упала на стол, стол сломался, сверху упала тумбочка с телевизором, — пояснили в прокуратуре версию мужчины.

После этого мужчина решил спрятать тело матери в подполе, там он выкопал яму. Сверху на могилу мужчина положил несколько икон.

Как рассказали в прокуратуре, во время судебного заседания версия подсудимого была полностью опровергнута:

— Допрашивали эксперта, который сообщил, что получение имеющихся телесных повреждений невозможно при обстоятельствах, которые он излагает. По заключению экспертизы, погибшей было нанесено не менее 15 ударов руками, а также неустановленным в ходе предварительного следствия твердым тупым предметом в жизненно важные части тела. В область головы — не менее 10, в область челюсти — не менее 2, в область шеи — не менее 2, в область туловища — не менее 1, — сообщили в прокуратуре.