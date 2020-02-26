В Академгородке обнаружили пакет с расчленённой собакой — недалеко от места, где нашли убитого кота Мотю

В Новосибирске жители Академгородка в ночь на 26 февраля нашли в мусорном контейнере пакет с расчленённой собакой и написали заявление в полицию.
По словам очевидцев, изначально пакет обнаружили бездомные, а полицию уже вызвали местные жители.
— Возле дома по адресу ул. Мусы Джалиля 10, в мусорном контейнере был обнаружен пакет с расчленённой собакой. В пакете находилось большое количество внутренностей, а также четыре отрубленные лапы с полностью снятой кожей. На останках, а также на кусках ткани в контейнере были следы свежей крови, — рассказала корреспонденту НГС девушка Кристина, которая обратилась в полицию.
В группе Вконтакте «Остановим новосибирских живодёрок» выложили текст заявления в полицию и талон-уведомление, что оно было принято в работу.
Кристина добавила, что в полиции ей заявили, что останки похожи на лапы бобра, и только после её настойчивой просьбы приняли заявление. Она рассказала, что добивалась этого из-за истории с академовскими живодёрками, которых подозревают в жестокой расправой над десятками животных, в том числе над домашним котом Мотей.
— И это произошло буквально в 500 метрах от обнаружения тела кота Моти. И у него точно также были отрублены все четыре лапы и снята кожа. Для установления животного, причины и времени его смерти необходима ветеринарная экспертиза. Оперуполномоченный сообщил, что до момента выделения денег на экспертизу (которое может длиться более месяца), останки будут находиться в прохладном месте в отделении, когда сохранность должна обеспечиваться холодильной камерой, — добавила Кристина.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что приняли заявление.
— Поступило заявление в полицию об обнаружении останков животного. На данный момент проводится проверка, — рассказали в ведомстве.
В начале августа НГС рассказал его историю. Хозяева кота — семья из Академгородка, — нашли его расчленённым в мусорке возле дома. Позже стало известно, что это сделала девочка, которая занималась торговлей черепами животных. В тот день она была дома не одна, а с подругой. В конце августа новосибирцы провели пикет, требуя возбуждения уголовного дела, а в середине ноября зоозащитники на круглом столе в Госдуме попросили проверить работу новосибирской полиции, а генпрокурора взять дело под личный контроль.