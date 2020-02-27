Мать четвероклассника снова получила отказ — суд оправдал учительницу, обвинённую в избиении ребёнка

Кировский районный суд не удовлетворил апелляционную жалобу матери четвероклассника, которая утверждала, что её сына избила учительница

— Судья спросил, что она (Евгения Ш. — Прим. ред .) хочет. Она же хотела, чтобы её ребёнка перевели в другой класс и обучал другой учитель. На что судья заметил: этот вопрос решает не суд, а Министерство образования. Ну и ещё она хотела, чтобы Круглову всё же наказали, — рассказала корреспонденту НГС адвокат учительницы Яна Мигачёва.

Апелляционную жалобу подала мать четвероклассника Евгения Ш., обвинявшая учительницу в избиении её сына Матвея. Ранее мать школьника утверждала, что преподаватель била Матвея спиной о парту и прыгала на нём . Конфликт произошел ещё в апреле 2019 года.

Кировский районный суд не удовлетворил апелляционную жалобу на постановление мирового судьи, который прекратил административное дело против преподавателя лицея № 176 Натальи Кругловой.

Мигачёва добавила, что преподаватель Наталья Круглова теперь планирует взыскать с Евгении Ш. судебные издержки в районе 30 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.



Корреспондент НГС позвонил Евгении Ш., чтобы получить комментарий, но телефон женщины был недоступен. Во время подготовки предыдущих материалов на НГС Евгения Ш. неоднократно отказывалась давать комментарии по поводу происходящего конфликта.



В конце декабря 2019 года в связи с произошедшими событиями лицей № 176 проверяла комиссия областного Министерства образования, но каких-либо нарушений в учебном заведении обнаружено не было.



Ранее НГС рассказывал, что на поведение Матвея родители других детей жалуются уже не один год. В начале 2017 года, когда мальчик еще был первоклассником, НГС уже рассказывал об этой проблеме. Тогда ребёнок пугал всех драками и неожиданными нападениями с ножницами.



За несколько лет до этого — весной 2013 года — состоялся суд из-за синяков и следов ожога на теле четырехлетнего мальчика. Ребёнка тогда отдали в приют, его мать Евгению Ш. лишили родительских прав, а опекунство временно передали бабушке. Мать мальчика тогда ещё комментировала ситуацию и объяснила ссадины ребёнка неудачной погоней за котом.

