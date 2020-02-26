Застройщику не удалось засудить владельца гниющего дома за отзыв на Flamp — публикуем решение суда

Истец может обжаловать решение суда Фото: Густаво Зырянов

Арбитражный суд Новосибирской области подготовил полный текст решения по иску компании «Славянский дом» к своему бывшему клиенту Сергею Кожевникову. Из него стало известно, почему отклонили иск застройщика.

Суд Новосибирской области пришёл к выводу, что Сергей Кожевников распространял сведения о компании «Славянский дом», которые соответствуют действительности. Другую же информацию, которую Кожевников опубликовал на Flamp, суд счёл субъективным мнением, которое защищать не нужно.

История конфликта



Конфликт начался с того, что Сергей заказал строительство небольшого дома для отдыха в 2014 году. Работы вела компания «Славянский дом». Строительство закончили за месяц, а обживаться в доме семья Кожевниковых начала в 2016 году. Тогда выяснилось, что на некоторых досках есть следы гниения и жить в помещении нельзя.

После этого Кожевников подал иск к «Славянскому дому» и отсудил у компании 1,2 миллиона рублей. Историю своей тяжбы он рассказал НГС, а на сайте Flamp разместил негативный отзыв о компании. После этого «Славянский дом» подал к Сергею иск о защите деловой репутации. Компания опротестовывала высказывание Кожевникова о том, что строительством дома занимались люди, не имеющие специального образования.

Дословно бывший клиент «Славянского дома» написал следующее: «Застройщик рассказывает всё гладко и красиво, можно заслушаться — о том, что был в Канаде, изучал каркасное домостроение, что имеет специальное образование и так далее. Как оказалось на проверке в суде — это всё банальное враньё. Ни у него, ни у его "работников" нет никакого строительного образования».



Ход судебного разбирательства

«Славянский дом» подал иск к Сергею Кожевникову о защите деловой репутации.

— Общество с ограниченной ответственностью «Славянский дом» обратилось в арбитражный суд к Кожевникову Сергею Анатольевичу с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о защите деловой репутации путем обязания ответчика разместить опровержение не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию ООО «Славянский дом» сведений, опубликованных в информационной сети Интернет, — изложены требования истца в решении суда.

После четырёх заседаний, 17 февраля, в иске компании отказали. Однако на тот момент не опубликовали мотивированное решение суда, в котором бы объяснялись причины отказа «Славянскому дому». Они стали известны позже.

Почему суд отказал в иске

— Лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения, — говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области.



К материалам дела приобщили копию решения Дзержинского суда, который обязал застройщика выплатить Сергею 1,2 млн рублей.

— Указанным судебным актом установлены факты выполнения ООО «Славянский дом» работ с существенными нарушениями требований действующего законодательства, предъявляемых к качеству выполнения строительных работ, — написано в судебном решении.

Суд пришёл к выводу, что другая часть сведений, которую публиковал Кожевников, — это субъективное мнение.

— Стиль изложения Кожевниковым С. А. информации является эмоциональным, негативным, что не влияет на достоверность излагаемых им сведений. Общий контекст информации, в том числе спорные фразы, указывают на субъективно-оценочный характер высказываний, являющихся реализацией права на свободу слова. Слова ответчика об истце являются мнением пользователя Интернет-форума, — так суд охарактеризовал высказывания ответчика.

На этих основаниях Арбитражный суд отказал в иске «Славянскому дому».

— Исходя из того, что ответчик подтвердил соответствие действительности сведений в момент их размещения, основывался, в том числе на данных судебного акта, вступившего в законную силу, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, — говорится в решении.

