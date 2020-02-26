Застройщику не удалось засудить владельца гниющего дома за отзыв на Flamp — публикуем решение суда

Арбитражный суд Новосибирской области подготовил полный текст решения по иску компании «Славянский дом» к своему бывшему клиенту Сергею Кожевникову. Из него стало известно, почему отклонили иск застройщика.
Суд Новосибирской области пришёл к выводу, что Сергей Кожевников распространял сведения о компании «Славянский дом», которые соответствуют действительности. Другую же информацию, которую Кожевников опубликовал на Flamp, суд счёл субъективным мнением, которое защищать не нужно.
История конфликта
Конфликт начался с того, что Сергей заказал строительство небольшого дома для отдыха в 2014 году. Работы вела компания «Славянский дом». Строительство закончили за месяц, а обживаться в доме семья Кожевниковых начала в 2016 году. Тогда выяснилось, что на некоторых досках есть следы гниения и жить в помещении нельзя.
После этого Кожевников подал иск к «Славянскому дому» и отсудил у компании 1,2 миллиона рублей. Историю своей тяжбы он рассказал НГС, а на сайте Flamp разместил негативный отзыв о компании. После этого «Славянский дом» подал к Сергею иск о защите деловой репутации. Компания опротестовывала высказывание Кожевникова о том, что строительством дома занимались люди, не имеющие специального образования.
Дословно бывший клиент «Славянского дома» написал следующее: «Застройщик рассказывает всё гладко и красиво, можно заслушаться — о том, что был в Канаде, изучал каркасное домостроение, что имеет специальное образование и так далее. Как оказалось на проверке в суде — это всё банальное враньё. Ни у него, ни у его "работников" нет никакого строительного образования».
Ход судебного разбирательства
«Славянский дом» подал иск к Сергею Кожевникову о защите деловой репутации.
— Общество с ограниченной ответственностью «Славянский дом» обратилось в арбитражный суд к Кожевникову Сергею Анатольевичу с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о защите деловой репутации путем обязания ответчика разместить опровержение не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию ООО «Славянский дом» сведений, опубликованных в информационной сети Интернет, — изложены требования истца в решении суда.
После четырёх заседаний, 17 февраля, в иске компании отказали. Однако на тот момент не опубликовали мотивированное решение суда, в котором бы объяснялись причины отказа «Славянскому дому». Они стали известны позже.
Почему суд отказал в иске
— Лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется доказывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения, — говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области.
К материалам дела приобщили копию решения Дзержинского суда, который обязал застройщика выплатить Сергею 1,2 млн рублей.
— Указанным судебным актом установлены факты выполнения ООО «Славянский дом» работ с существенными нарушениями требований действующего законодательства, предъявляемых к качеству выполнения строительных работ, — написано в судебном решении.
Суд пришёл к выводу, что другая часть сведений, которую публиковал Кожевников, — это субъективное мнение.
— Стиль изложения Кожевниковым С. А. информации является эмоциональным, негативным, что не влияет на достоверность излагаемых им сведений. Общий контекст информации, в том числе спорные фразы, указывают на субъективно-оценочный характер высказываний, являющихся реализацией права на свободу слова. Слова ответчика об истце являются мнением пользователя Интернет-форума, — так суд охарактеризовал высказывания ответчика.
На этих основаниях Арбитражный суд отказал в иске «Славянскому дому».
— Исходя из того, что ответчик подтвердил соответствие действительности сведений в момент их размещения, основывался, в том числе на данных судебного акта, вступившего в законную силу, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, — говорится в решении.
Сторона истца отказалась дать комментарий НГС. Со стороны ответчика решение суда прокомментировала адвокат Сергея Кожевникова Мария Бойцова.
— Считаем, что суд абсолютно верно принял решение. Суд счёл, что все сведения, которые были Сергеем Анатольевичем изложены в его отзыве и в статье на НГС, соответствуют действительности, поскольку существует уже решение Дзержинского районного суда, в котором данные обстоятельства свои подтверждения нашли. То, что касается фактов, они действительности соответствуют, а всё остальное, эмоциональное, это всего-навсего мнение, которое в таких делах защите не подлежит, поскольку у каждого из нас есть право мнение высказать, — рассказала юрист.
На данный момент решение суда не вступило в законную силу, и истец может его обжаловать. Сторона ответчика планирует подать иск взыскании судебных расходов.
Ранее НГС подробнее рассказывал о том, как застройщик подал иск к Сергею Кожевникову, как проходило второе судебное заседание, и как суд отклонил иск. В 2018 году НГС выпускал материал о том, как ответчик по этому делу отсудил у «Славянского дома» 1,2 млн рублей.