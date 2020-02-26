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Образование

Путин дал 10 миллионов глухому программисту из Новосибирска

На эти деньги Алексей Приходько к 2022 году должен будет разработать переводчик жестов

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Инженер уже создал прототип системы и даже рассказал о ней лично Владимиру Путину

Инженер уже создал прототип системы и даже рассказал о ней лично Владимиру Путину

Новосибирский программист Алексей Приходько получил грант президента России в 10 миллионов рублей на разработку переводчика жестов. 

Специалист работает инженером кафедры автоматизированных систем управления НГТУ. 

— Алексей Приходько — единственный глухой программист в мире, который работает над созданием автоматического переводчика жестов на письменный язык. Искусственный интеллект переводит язык людей с нарушениями слуха и управляет компьютером при помощи жестов, — рассказали в пресс-службе НГТУ.

Приходько уже создал прототип системы.

— Система работает по аналогии с мозгом человека. При помощи камеры программа распознает картинку и фиксирует жесты, изображение переводит в модели и обрабатывает внутри системы, сопоставляя их с данными в нейронной сети, после чего компьютер выводит на монитор уже соответствующий жестам перевод. Помимо встроенной функции переводчика, система способна управлять компьютером при помощи жестов. Движениями рук можно настроить громкость, яркость и управлять курсором на экране без помощи мыши, — добавили в университете.

Тестировать систему Приходько планирует в НГТУ. Создать её он должен до февраля 2022 года. 

— Я — исполнитель, я же — и разработчик. Представьте, если бы я занимался пианино, я не смог бы ремонтировать его, настраивать, потому что я его не слышу. То же самое и человек, который не знает жестового языка. Технически ему очень сложно работать над этим, потому что он не может учитывать всю специфику этой лингвистики, — цитирует пресс-служба НГТУ Алексея Приходько.

Программист в октябре 2019 года лично встретился с Владимиром Путиным, где впервые рассказал о своём проекте. 

В конце января кардиохирург клиники Мешалкина Александр Романов получил президентский грант для молодых учёных за повышение эффективности при лечении опасных аритмий у детей и взрослых с врожденными пороками сердца — их оперируют с помощью единственной в России роботизированной системы. Доктор Романов вместе с тремя коллегами получат 2 миллиона рублей на продолжение исследования — один миллион в 2020-м и один миллион в 2021 году.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три жителя Новосибирской области. 

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НГТУВладимир Путингрант
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КОММЕНТАРИИ (68)

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26 фев 2020 в 17:15

В 21 веке надо работать над восстановлением слуха, а не над переводчиком жестов.

Площадь Станиславского
26 фев 2020 в 17:22

"Путин дал".

Мне это нравится. "Дал" словно из своих офшоров и слепых трастов отстегнул.

Гость
26 фев 2020 в 17:21

А что, президент прям свои выделил на этот грант? Почему всегда так пишут ?