Путин дал 10 миллионов глухому программисту из Новосибирска

— Алексей Приходько — единственный глухой программист в мире, который работает над созданием автоматического переводчика жестов на письменный язык. Искусственный интеллект переводит язык людей с нарушениями слуха и управляет компьютером при помощи жестов, — рассказали в пресс-службе НГТУ.

Приходько уже создал прототип системы.

— Система работает по аналогии с мозгом человека. При помощи камеры программа распознает картинку и фиксирует жесты, изображение переводит в модели и обрабатывает внутри системы, сопоставляя их с данными в нейронной сети, после чего компьютер выводит на монитор уже соответствующий жестам перевод. Помимо встроенной функции переводчика, система способна управлять компьютером при помощи жестов. Движениями рук можно настроить громкость, яркость и управлять курсором на экране без помощи мыши, — добавили в университете.

Тестировать систему Приходько планирует в НГТУ. Создать её он должен до февраля 2022 года.

— Я — исполнитель, я же — и разработчик. Представьте, если бы я занимался пианино, я не смог бы ремонтировать его, настраивать, потому что я его не слышу. То же самое и человек, который не знает жестового языка. Технически ему очень сложно работать над этим, потому что он не может учитывать всю специфику этой лингвистики, — цитирует пресс-служба НГТУ Алексея Приходько.

