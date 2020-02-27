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Образование

«Смотрят и не понимают, почему им не дали»: в детсаду объяснили, почему детям выборочно раздают бананы

В рацион детей, за питание которых платят родители, не включают бананы и йогурт

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Некоторым малышам дают дополнительное питание, в основном фрукты и йогурты, а другим нет

Некоторым малышам дают дополнительное питание, в основном фрукты и йогурты, а другим нет

В Новосибирске родители пожаловались на разделение питания в одном из детских садов — они не понимают, почему определённой группе детей выдают дополнительное питание — в основном фрукты и йогурты.

В ситуации разбиралась корреспондент НГС.

— Пришёл сегодня в садик за внуком, и он мне жалуется, что ему не достался банан! Я спросил у воспитателя: «Почему?» На что получил ответ, что детям с отклонениями (плохая речь, например) дают дополнительное питание — банан или йогурт и т. д. Если в группе 3–4 ребенка кушают банан, а остальные дети смотрят на них и не понимают, почему им не дали! — рассказал в соцсетях о случае с внуком житель Кировского района.

В разговоре с корреспондентом НГС он признался, что ребёнка всё-таки забирала из садика его супруга, которая потом попросила рассказать о ситуации в сервисе «Яндекс.Район», а он пересказал историю от своего лица.

Заведующая детским садом № 208, где произошёл конфликт, объяснила, что родители периодически обращаются с вопросами по поводу разницы в питании, но учреждение ничего не может сделать с этой ситуацией.

— Это у нас в группах комбинированной направленности, где дети со статусом ОВЗ (ограниченные возможности здоровья — Прим.ред.), у них дополнительное питание, так как они с нарушением речи. Это во всех садах так, по закону. Усиленное, дополнительное питание за счёт государства. Дети со статусом ОВЗ ходят бесплатно — 135 рублей питание идёт от государства, — объяснила заведующая детским садом № 208 Оксана Орлова.

Если ребёнок здоров, то за питание платят его родители — 120 рублей. По словам заведующей, брать дополнительные деньги детский сад не может. 

— Это приказ департамента, мы не можем его нарушать. Об этом говорят воспитатели, прорабатывает и проговаривает логопед. У нас маленький детский сад, по четыре группки. Помещения у нас нет, мы не можем никуда детей вывести, чтобы дополнительно накормить, — объяснила заведующая.

Она добавила, что поговорит ещё раз и с воспитателями, и с родителями насчёт ситуации с дополнительным питанием.

В начале ноября родители детей из садика № 144 «Сказкоград» пожаловались, что им приходится сдавать по 390 рублей на биомороженое — малышей, чьи мамы и папы отказываются платить, во время перекуса временно выпроваживали в раздевалку. Заведующая объяснила, что в детсаду проводится оздоровительная акция, а подобное разделение детей никакой психологической травмы никому не наносит.

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детский сад
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КОММЕНТАРИИ (79)

tikitak
27 фев 2020 в 11:19

Не понятно только как банан поможет научиться разговаривать.

27 фев 2020 в 11:21

Нужно не в соцсети писать, а ребенку это обьяснять. У нас тоже так было. У детей с проблемами с речью (на это было заключение логопеда) было усиленное питание.
Пришел внук домой, дай ему банан. В чем проблема?

БСК
27 фев 2020 в 11:22

Проблема высосанная из пальца.