Застывший город. 10 снимков последних дней зимы в Новосибирске — скоро всё это исчезнет

Сегодня утром, 26 февраля, из-за похолодания деревья покрылись инеем — предлагаем посмотреть нашу подборку с красивыми зимними фото. Зима скоро закончится, поэтому не исключено, что сегодняшнее утро — одно из последних, напоминающих сказку.
Показываем утренние снимки, чтобы вы ничего не пропустили.
Завтра к Новосибирской области подступит потепление, поэтому посмотреть на красивые деревья вряд ли удастся.
Напомним, что до конца недели новосибирцев ждут тёплая погода и осадки. Из-за перепада температур возможен гололёд, поэтому стоит быть аккуратными.