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Город Фоторепортаж

Застывший город. 10 снимков последних дней зимы в Новосибирске — скоро всё это исчезнет

Весна наступит всего через несколько дней, а значит, что смотреть на заснеженные деревья осталось недолго

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Деревья в Новосибирске побелели с утра

Деревья в Новосибирске побелели с утра

Сегодня утром, 26 февраля, из-за похолодания деревья покрылись инеем — предлагаем посмотреть нашу подборку с красивыми зимними фото. Зима скоро закончится, поэтому не исключено, что сегодняшнее утро — одно из последних, напоминающих сказку.

Показываем утренние снимки, чтобы вы ничего не пропустили.

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инейзимавесна
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КОММЕНТАРИИ (30)

Гость
26 фев 2020 в 15:18

Евстафьева и Ощепков заработали деньги из воздуха.Один бродил по городу, фотографировал от нечего делать, потом пришёл в редакцию и говорит Евстафьвой- слушай, у меня тут куча фото, давай статью забабахаем?
И гонорар пополам.

Фото пользователя
26 фев 2020 в 15:49

Скоро оттают зимние какахи из-под снега, и будет царить в воздухе весенний аромат.

40+
26 фев 2020 в 15:55

У кого это тут, интересно, весна наступит "через несколько дней"? У нас, в Новосибирске, весна так рано не наступает. Сидя в масковии, пишете, что ли?