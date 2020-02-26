В Новосибирске вынесли приговор косметологу, испортившей лицо клиентке

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 и части 3 статьи 327 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Суд шёл больше месяца.

В Ленинском районном суде Новосибирска этим утром, 26 февраля, вынесли приговор косметологу Елене Муренко. Её обвиняли в работе по поддельным документам — женщина купила дипломы о высшем и среднем медицинском образовании, а также оказала услуги, не отвечающие требованиям безопасности. У одной из клиенток после увеличения губ и процедур на лице начались проблемы со здоровьем — женщина жаловалась на воспалительный процесс, у неё появились шишки и нарывы.

— Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Елене Муренко наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и штрафом в размере 50 тысяч рублей, — решил судья.

Если решение суда вступит в законную силу, то Елена Муренко не сможет покидать Новосибирск в течение года и должна будет каждый месяц отмечаться, что не нарушает режим. Также косметолог должна будет выплатить потерпевшей 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить расходы на адвоката.

Елена Муренко отказалась комментировать решение суда, как и её адвокат, сославшись на то, что им необходимо обсудить ситуацию. Пострадавшая сторона также отказалась от комментариев по той же причине.

Косметолог, как и любой другой врач без лицензии, соответствующего образования и опыта, способен нанести серьезный вред здоровью. Большой резонанс этой осенью вызвала другая история, связанная с косметологом: сибирячка сцепилась с врачом, обе после потасовки написали друг на друга заявления в полицию.

