Новосибирец получил условный срок за смерть двух рабочих в траншее на ОбьГЭСе

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор 36-летнему новосибирцу, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности двум рабочим — 37 и 42 лет.

Суд установил, что 27 июня 2019 года мужчина договорился с местными жителями, что он за деньги с помощью экскаватора-погрузчика раскопает траншеи в 1-м переулке Молодости на ОбьГЭСе

— Выполняя работы, он нарушил правила безопасности труда, в результате чего произошел обвал края траншеи на находившихся в ней двух лиц, которые погибли на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.