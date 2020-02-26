26 февраля среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 64.92
eur 70.46
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 64.92
eur 70.46

Все новости

Все новости
Криминал

Новосибирец получил условный срок за смерть двух рабочих в траншее на ОбьГЭСе

В частном секторе проводили водопровод, но края траншеи обвалились

592
2 Обсудить

Поделиться

Советский районный суд признал новосибирца виновным в причинении смерти по неосторожности&nbsp;

Советский районный суд признал новосибирца виновным в причинении смерти по неосторожности 

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор 36-летнему новосибирцу, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности двум рабочим — 37 и 42 лет.

Суд установил, что 27 июня 2019 года мужчина договорился с местными жителями, что он за деньги с помощью экскаватора-погрузчика раскопает траншеи в 1-м переулке Молодости на ОбьГЭСе

— Выполняя работы, он нарушил правила безопасности труда, в результате чего произошел обвал края траншеи на находившихся в ней двух лиц, которые погибли на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

В 1-м переулке Молодости строили водопровод во время происшествия

В 1-м переулке Молодости строили водопровод во время происшествия

Суд признал подсудимого виновным по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Он приговорил его к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

После происшествия спасатели вытащили тела двух погибших мужчин из траншеи водопровода в частном секторе. На это им потребовалось более двух часов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

судпрокуратура Новосибирской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
26 фев 2020 в 14:11

И правда. Ну угробил двух человек, ну что с того. Тут условно. Это же не штаны в скайпе снять.

Фото пользователя
26 фев 2020 в 14:09

в 1-й переулке Молодости
Мрак.