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Какие школы Новосибирска «заминировали» — показываем в одной картинке

Мы нанесли на карту адреса учебных заведений, откуда сегодня вывели учеников из-за анонимных угроз

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Ко всем школам сегодня стянулись представители разных спецслужб. Вот так, например, выглядел двор школы №&nbsp;48

Ко всем школам сегодня стянулись представители разных спецслужб. Вот так, например, выглядел двор школы № 48

Из-за анонимных «террористов» у учеников как минимум 10 новосибирских школ сегодня выдался внеплановый выходной. Письма с угрозами, требованиями заплатить 10 миллионов рублей и предупреждениями, что в зданиях заложены взрывчатые вещества, поступили в школы города по электронной почте (полный текст можно почитать тут).

Мы отметили на карте все учебные заведения, чьи ученики, сотрудники и родители сообщили в редакцию НГС об эвакуации. Возможно, «заминированных» школ было больше — в полиции сообщили, что у них нет точного списка.

Вы стали очевидцем эвакуации? У вас есть фото или видео? Вы знаете дополнительную информацию о случившемся? Сообщите нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Можно анонимно.

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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
26 фев 2020 в 13:51

НГС давай ещё сто новостей про школы. Вам писать больше не о чем что-то?!

Греча
26 фев 2020 в 13:51

Откуда столько полицейских машин? Чиновники без кортежа с мигалками сейчас ездят?

Гость
26 фев 2020 в 13:56

Нашу школу не эвакуировали, но я все равно с уроков ушёл.