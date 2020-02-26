Какие школы Новосибирска «заминировали» — показываем в одной картинке

Ко всем школам сегодня стянулись представители разных спецслужб. Вот так, например, выглядел двор школы № 48

Из-за анонимных «террористов» у учеников как минимум 10 новосибирских школ сегодня выдался внеплановый выходной. Письма с угрозами, требованиями заплатить 10 миллионов рублей и предупреждениями, что в зданиях заложены взрывчатые вещества, поступили в школы города по электронной почте (полный текст можно почитать тут).

Мы отметили на карте все учебные заведения, чьи ученики, сотрудники и родители сообщили в редакцию НГС об эвакуации. Возможно, «заминированных» школ было больше — в полиции сообщили, что у них нет точного списка.