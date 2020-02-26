Оператор из «Большой тройки» дал абонентам доступ к 5G. Но пользоваться им можно только за рубежом

Российские туристы смогут за границей воспользоваться сверхбыстрым интернетом 5G, не меняя симку. Такую услугу предложил «МегаФон». Пока что она действует на территории Румынии, однако, отмечают представители оператора, переговоры с партнерами в других странах уже ведутся. 5G-интернет доступен всем обладателям смартфонов, поддерживающих диапазон частот 3,4–4,8 ГГц. В зоне роуминга абоненту достаточно перевести телефон в режим 5G и выбрать сеть Orange. Тариф останется тем же, что и в сетях 3G или 4G. В июне 2019 года на лабораторных тестах «Мегафона» сеть нового поколения показала скорость передачи данных в 2,46 Гбит/с на смартфоне с поддержкой 5G. Лабораторный рекорд скорости в 4G-сетях «Мегафона» — 1,6 Гбит/с. В мире тестирование сети проходит последние пять лет, за границей она доступна в некоторых городах США, Швейцарии, Южной Кореи и Китая. В России 5G пока что находится на этапе подготовки. В прошлом году российские ИТ-компании запустили несколько локальных тестовых проектов с использованием технологий 5G. По сообщению РИА «Новости», «МТС» и Huawei в 2019 году развернули сеть нового поколения в Кронштадте — для использования на социально значимых объектах. По данным издания IXBT.com, промышленная сеть пятого поколения работает на заводе «КамАЗ» в Набережных Челнах.

— «МегаФон» и другие операторы построили в России первые опытные зоны, в которых проверили возможности технологии на практике — каких скоростей можно достичь, как распространяется сигнал, как себя ведут в сети нового поколения смартфоны и модемы 5G. Следующий шаг — за государством, которое должно определить концепцию развития сетей 5G и выделить для этого соответствующие частоты, — рассказали в компании. — В течение последних двух лет мы находимся в плотном диалоге с Минкомсвязи по этому вопросу и донесли до него позицию отрасли, что ключевым для развертывания сетей 5G в России должен стать диапазон 3,4–3,8 ГГц. Именно в этом диапазоне уже строят сети европейские операторы, именно под эти частоты производится основное оборудование и пользовательские устройства.



Летом 2019 года «Известия» со ссылкой на аналитиков компании Deloitte писали, что массовой технологией для бытового использования 5G станет не раньше, чем через десять лет. Среди причин медленного развития технологии аналитики называют дороговизну строительства сетей и слабое распространение техники, поддерживающей новый стандарт. Представители отечественной коминдустрии добавляют, что на развитие 5G-сетей в большой степени влияет нерешенность вопроса с частотным диапазоном, в котором они могут работать. Этот диапазон и должно выделить Минкомсвязи.

