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Недвижимость

Дети-сироты получат жилищные сертификаты вместо квартир

Каждому достанется почти по 1,5 миллиона

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Теперь сироты будут самостоятельно покупать квартиры, а не стоять в очереди

Теперь сироты будут самостоятельно покупать квартиры, а не стоять в очереди

Минпросвещения планирует изменить правила обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно разработанному ведомством законопроекту, теперь бывшим воспитанникам детдомов будут выдавать не квартиры, а жилищные сертификаты. Сумма — чуть меньше 1,5 млн рублей. Высчитали ее по двум показателям: социальная норма жилья для одного человека (33 кв. м) и средняя стоимость квадратного метра по стране (45 тыс. рублей).

— Выплата гражданину для приобретения жилого помещения в собственность посредством выдачи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, […] государственных жилищных сертификатов примерно будет составлять 1487,3 тыс. рублей (33 кв. м х 45 068 рублей = 1487,3 тыс. рублей), — говорится в пояснительной записке.

Сертификат будет именным, потратить прописанные в нем деньги можно только на покупку жилья. Предполагается, что он станет новым механизмом обеспечения жильем сирот и заменит существующие правила, когда договор найма жилья из специализированного фонда является единственным способом дать сироте квартиру.

Несмотря на все меры поддержки (на обеспечение сирот жильем ежегодно выделяется порядка 7 млрд рублей), очереди на квартиру существенно не уменьшаются. Согласно данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, больше 279 тыс. сирот России включены в список на получение жилья.

Согласно законопроекту, сироты не могут проживать вместе с людьми, лишенными родительских прав: хроническими алкоголиками, наркоманами и уголовниками.

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КОММЕНТАРИИ (4)

26 фев 2020 в 12:52

Да и правильно. И деньги дали, и с администрации груз по поиску квартир сняли. Хорошее решение. Теперь где захотят там и будут жить. Прекратятся скандалы с предоставлением жилья непригодного для проживания и тд и тп

хм.
26 фев 2020 в 12:51

огромная пропасть не решенных проблем.
просто перекладывание бумажек в законах.
фото в статье вообще класс - несовершеннолетняя милая девочка в красивой квартире - ну пририсуйте еще фею и йоду, фантастику выложили

Фото пользователя
26 фев 2020 в 12:48

Сироты сами шнурки завязать не всегда умеют...
Пгосто так деньги будет пгоще экпроприиовать, и никаких замоочек с риелтером.