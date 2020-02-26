Дети-сироты получат жилищные сертификаты вместо квартир

Минпросвещения планирует изменить правила обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно разработанному ведомством законопроекту, теперь бывшим воспитанникам детдомов будут выдавать не квартиры, а жилищные сертификаты. Сумма — чуть меньше 1,5 млн рублей. Высчитали ее по двум показателям: социальная норма жилья для одного человека (33 кв. м) и средняя стоимость квадратного метра по стране (45 тыс. рублей).
— Выплата гражданину для приобретения жилого помещения в собственность посредством выдачи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, […] государственных жилищных сертификатов примерно будет составлять 1487,3 тыс. рублей (33 кв. м х 45 068 рублей = 1487,3 тыс. рублей), — говорится в пояснительной записке.
Сертификат будет именным, потратить прописанные в нем деньги можно только на покупку жилья. Предполагается, что он станет новым механизмом обеспечения жильем сирот и заменит существующие правила, когда договор найма жилья из специализированного фонда является единственным способом дать сироте квартиру.
Несмотря на все меры поддержки (на обеспечение сирот жильем ежегодно выделяется порядка 7 млрд рублей), очереди на квартиру существенно не уменьшаются. Согласно данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, больше 279 тыс. сирот России включены в список на получение жилья.
Согласно законопроекту, сироты не могут проживать вместе с людьми, лишенными родительских прав: хроническими алкоголиками, наркоманами и уголовниками.