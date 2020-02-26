Volvo залетел на отбойник: две аварии заблокировали Большевистскую в обе стороны

Сегодня, 26 февраля, на улице Большевистской в Октябрьском районе собралась пробка из-за двух аварий.



По данным службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на пересечении с улицей Днепрогэсовской: здесь столкнулись Lexus и белый седан. Поблизости также столкнулись Volvo и фура, в результате чего легковушка оказалась на отбойнике.



— Это авария с материальным ущербом, в ней никто не пострадал, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — Вообще по Большевистской несколько заявок, но всё это (аварии — Прим.ред.) с материальным ущербом.