Volvo залетел на отбойник: две аварии заблокировали Большевистскую в обе стороны

Сегодня, 26 февраля, на улице Большевистской в Октябрьском районе собралась пробка из-за двух аварий.
По данным службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на пересечении с улицей Днепрогэсовской: здесь столкнулись Lexus и белый седан. Поблизости также столкнулись Volvo и фура, в результате чего легковушка оказалась на отбойнике.
— Это авария с материальным ущербом, в ней никто не пострадал, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — Вообще по Большевистской несколько заявок, но всё это (аварии — Прим.ред.) с материальным ущербом.
В настоящее время движение на Большевистской, начиная от Речного вокзала, сильно затруднено в оба направления — уровень пробок в городе приложение 2ГИС оценивает в 6 баллов.
В минувшие выходные Бердское шоссе встало в большой пробке — помимо нескольких столкновений, в это время на шоссе проходили дорожные работы, затруднившие движение.