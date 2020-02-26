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Дороги и транспорт Происшествия

Volvo залетел на отбойник: две аварии заблокировали Большевистскую в обе стороны

Всего в аварии попали четыре автомобиля, в том числе и фура

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Одна из машин — участников аварий — улетела на отбойник

Одна из машин — участников аварий — улетела на отбойник

Сегодня, 26 февраля, на улице Большевистской в Октябрьском районе собралась пробка из-за двух аварий.

По данным службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на пересечении с улицей Днепрогэсовской: здесь столкнулись Lexus и белый седан. Поблизости также столкнулись Volvo и фура, в результате чего легковушка оказалась на отбойнике.

— Это авария с материальным ущербом, в ней никто не пострадал, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — Вообще по Большевистской несколько заявок, но всё это (аварии — Прим.ред.) с материальным ущербом.

Проехать сейчас по Большевистской крайне затруднительно — вокруг заторы

В настоящее время движение на Большевистской, начиная от Речного вокзала, сильно затруднено в оба направления — уровень пробок в городе приложение 2ГИС оценивает в 6 баллов.

Так выглядит дорожная ситуация в районе Большевистской и Днепрогэсовской

Так выглядит дорожная ситуация в районе Большевистской и Днепрогэсовской

В минувшие выходные Бердское шоссе встало в большой пробке — помимо нескольких столкновений, в это время на шоссе проходили дорожные работы, затруднившие движение.

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ДТПаварии
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КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
26 фев 2020 в 12:47

Всех следует отправить на перездачу экзамена

Фото пользователя
26 фев 2020 в 12:46

Я здесь причём? Я исключительно констатирую факт. Вот стану мэром, тогда и призовёте меня к ответу.

Житель центра
26 фев 2020 в 12:55

Ну давайте, владельцы кредитных помоек - стойте снова несколько часов в пробке, нюхайте выхлопные газики, посчитайте сколько денег вы переплатили банку за ваше ведро, и стойте-стойте, наслаждайтесь КОМФОРТОМ. Это же та СВОБОДА, о которой вы так мечтали ? Это ваш КОМФОРТ ?