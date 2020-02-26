В Новосибирске Масленица: аналитики высчитали стоимость 30 блинов и 100 граммов красной икры

Специалисты приложения «Едадил», принадлежащего «Яндексу», выяснили, сколько стоит стопка из тридцати блинов в крупнейших городах России. Для этого они проанализировали данные о чеках, которые пользователи сервиса сканировали этой зимой, чтобы получить кешбэк.



Выяснилось, что стопка из 30 блинов жителям Новосибирска обойдётся в 103 рубля.



— Больше половины этой суммы приходится на молоко — 60 рублей. Четыре яйца стоят около 22 рублей, 400 граммов муки — 12 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит примерно 9 рублей, — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

