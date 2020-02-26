В Новосибирске Масленица: аналитики высчитали стоимость 30 блинов и 100 граммов красной икры

Специалисты приложения «Едадил», принадлежащего «Яндексу», выяснили, сколько стоит стопка из тридцати блинов в крупнейших городах России. Для этого они проанализировали данные о чеках, которые пользователи сервиса сканировали этой зимой, чтобы получить кешбэк.
Выяснилось, что стопка из 30 блинов жителям Новосибирска обойдётся в 103 рубля.
— Больше половины этой суммы приходится на молоко — 60 рублей. Четыре яйца стоят около 22 рублей, 400 граммов муки — 12 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит примерно 9 рублей, — сообщили в пресс-службе «Яндекса».
В итоге Новосибирск оказался примерно в середине списка городов-миллионников — дороже блины обойдутся жителям Красноярска (111 рублей), Санкт-Петербурга (111 рублей) и Самары (108 рублей).
Что касается добавок к блинам, то и тут Новосибирск особенно не отличился — их стоимость отвечает среднему уровню.
— Выделяется только сгущёнка — здесь она на 11% дешевле, чем в среднем по городам-миллионникам, — говорится в пресс-релизе.
Таким образом, стоимость 100 граммов сгущёнки в Новосибирске составляет 18 рублей, столько же стоит 100 граммов сметаны. 100 граммов творога обойдётся в 26 рублей, 100 граммов сливочного масла — в 58 рублей.
Самая дорогая добавка — красная икра — в Новосибирске стоит 172 рубля за 100 граммов. Больше всего за икру платят в Екатеринбурге — 179 рублей, а меньше всего — в Омске — 167 рублей.
Накануне НГС рассказывал, в каких местах Новосибирска пройдут масленичные гулянья и где можно будет поесть блины.