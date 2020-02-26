«Леруа Мерлен» откроет четвёртый гипермаркет в Новосибирске — мы узнали когда

Как добавили в «Леруа Мерлен», в Новосибирске уже работает 3 магазина, и компания планирует развиваться дальше, потому что жители города вне зависимости от экономических условий не перестают заниматься ремонтом, отделкой и строительством.

— Открытие нашего четвертого магазина запланировано на конец года. Магазин будет расположен около торгового центра «Гигант». Это будет магазин стандартной площади 8000 квадратных метров, — сообщила руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова.

Leroy Merlin («Леруа Мерлен») — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Основана в 1923 году, входит в группу ADEO. По данным leroymerlin.ru, GROUPE ADEO занимает 1-е место в Европе и 3-е место в мире по объемам продаж. Первый магазин «Леруа Мерлен» в Новосибирске открылся в 2008 году в составе ТЦ «МЕГА», второй — в 2014-м около Димитровского моста на ул. Фабричной; третий — в 2016 году на улице Мясниковой в микрорайоне Родники. Сейчас у компании более 100 магазинов по всей России.

Разрешение на строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе мэрия выдала в декабре 2018 года — тогда его планировали достроить уже в конце 2019 года. В документе говорилось, что площадь здания составит более 25 тысяч квадратных метров. Сейчас в Новосибирске работает три ТЦ «Леруа Мерлен»: последний из них открыли в 2016 году в Калининском районе города.