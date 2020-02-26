Просят 10 миллионов: публикуем текст писем с угрозами, из-за которых эвакуируют школы в Новосибирске

Стали известны причины эвакуации детей из школ Новосибирска. Этим утром, 26 февраля, на электронную почту учебных заведений поступило письмо с угрозами. Журналисты НГС выяснили, что требовали лжеминеры и чем именно они угрожали.
Как рассказали в одной из школ Новосибирска, авторы писем требовали, чтобы некая компания Samberi выплатила им 10 миллионов рублей. Получатель денег указан не был. Авторы обещали взорвать гимназии, если требования не выполнят.
Скриншоты писем появились и в соцсетях.
Информацию о массовой рассылке сообщений с угрозами, из-за которых эвакуировали несколько новосибирских школ, прокомментировала Антитеррористическая комиссия Новосибирской области.
— В аппарате областной АТК сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают по электронной почте. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — сообщила пресс-служба регионального правительства.
После обследования в школах не нашли признаков закладки взрывных устройств.
Журналисты НГС побывали в школах, из которых эвакуировали детей. Подробности, фотографии с места происшествия смотрите в нашем онлайн-репортаже.