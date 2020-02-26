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Происшествия

Просят 10 миллионов: публикуем текст писем с угрозами, из-за которых эвакуируют школы в Новосибирске

Волна минирований прокатилась по всей Сибири. Все школы получают идентичное письмо по e-mail

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Одно из писем поступило в школу №&nbsp;74. На место выехали спецслужбы, они проверили здание, но взрывчатку не нашли

Одно из писем поступило в школу № 74. На место выехали спецслужбы, они проверили здание, но взрывчатку не нашли

Стали известны причины эвакуации детей из школ Новосибирска. Этим утром, 26 февраля, на электронную почту учебных заведений поступило письмо с угрозами. Журналисты НГС выяснили, что требовали лжеминеры и чем именно они угрожали.

Как рассказали в одной из школ Новосибирска, авторы писем требовали, чтобы некая компания Samberi выплатила им 10 миллионов рублей. Получатель денег указан не был. Авторы обещали взорвать гимназии, если требования не выполнят.

Скриншоты писем появились и в соцсетях.

Такое письмо получило руководство одной из красноярских школ

Такое письмо получило руководство одной из красноярских школ

Информацию о массовой рассылке сообщений с угрозами, из-за которых эвакуировали несколько новосибирских школ, прокомментировала Антитеррористическая комиссия Новосибирской области.

— В аппарате областной АТК сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают по электронной почте. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — сообщила пресс-служба регионального правительства.

После обследования в школах не нашли признаков закладки взрывных устройств.

Журналисты НГС побывали в школах, из которых эвакуировали детей. Подробности, фотографии с места происшествия смотрите в нашем онлайн-репортаже.

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угрозашколаантитеррористическая комиссиямассовая эвакуация
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КОММЕНТАРИИ (54)

cerb
26 фев 2020 в 10:52

1. Запускаешь фэйковые рассылки
2. Паника, эвакуация..
3. Вход в интернеты по паспортам
4. Профит (да, товарищ майор?)

Царь просто Царь
26 фев 2020 в 10:50

Я Вас обожаю форумчане , люблю можно сказать . Но эти письма, это что то то . Капитализм, без любви пришол . В выходные в германию на шопинг еду по барабану всё . В те выходные, в Голландии был, с перелётом в Монако .

Фото пользователя
26 фев 2020 в 10:48

Весна пришла чтоли? Чего это неадекваты активизировались?