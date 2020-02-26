Просят 10 миллионов: публикуем текст писем с угрозами, из-за которых эвакуируют школы в Новосибирске

Одно из писем поступило в школу № 74. На место выехали спецслужбы, они проверили здание, но взрывчатку не нашли

Стали известны причины эвакуации детей из школ Новосибирска. Этим утром, 26 февраля, на электронную почту учебных заведений поступило письмо с угрозами. Журналисты НГС выяснили, что требовали лжеминеры и чем именно они угрожали.

Как рассказали в одной из школ Новосибирска, авторы писем требовали, чтобы некая компания Samberi выплатила им 10 миллионов рублей. Получатель денег указан не был. Авторы обещали взорвать гимназии, если требования не выполнят.



Скриншоты писем появились и в соцсетях.