Поступило сообщение о взрывном устройстве: школы Новосибирска эвакуируют (онлайн с места)

В Красноярске сейчас тоже волна эвакуаций в школах. Наши коллеги ведут онлайн-трансляцию оттуда.
— Есть сообщение о террористической угрозе, территория школы оцеплена, — рассказал нашему журналисту сотрудник ППС Литвиненко.
Передают об эвакуации в 155-й школе Октябрьского района
— Детей отправили домой. Дочка со школы [пришла] под впечатлением, сказала, что на территорию школы заехали пожарные, скорая реанимация и полиция, — пишет читатель НГС Евгений.
— 45 эвакуировали, у меня дочка домой час назад пришла. Говорит, всех отпустили – в школе нашли пакет с лампочкой. Приехала полиция, пожарные, — рассказал нашему журналисту Алене Истоминой таксист Дмитрий.
Он добавил, что вёз мужчину в 215 школу, тот очень переживал — сына первоклассника выгнали на улицу, он замёрз.
В Сети появились скриншоты писем, из-за которых сегодня эвакуируют школы по всей Сибири. Публикуем их тут.
Как передает наш журналист Алена Истомина, директор школы сидит в машине неподалёку — сказала, что её непосредственный начальник запретил давать комментарии.
— 48-я школа в Ленинском районе — эвакуация, не учебная. Вроде позвонили о минировании. Быстро приехали пожарные и полиция, начальные классы увели в храм, остальных распустили по домам. Без происшествий, организованно, — пишет мать одного из учеников Марина Фролова.
— Только что поступила информация о том, что учащиеся школы № 215 на жилмассиве «Чистая Слобода» в срочном порядке эвакуированы из здания. Поступил звонок о заложенном взрывном устройстве, просьба всех родителей забрать детей младших классов, сейчас они находятся возле школы. Дети, которые самостоятельно добираются до дома, скоро должны вернуться домой, — пишут в паблике «Чистой Слободы».
Учеников также вывели из школы №96.
— Детей в 435-й садик вывели, на территорию школы не пускают, — рассказала читательница НГС Александра, у которой там учится дочь.
Спецслужбы закончили работу у школы №74 примерно в 9:50.
В соцсетях школьники пишут, что школу №53 также эвакуировали.
— Сегодня олимпиада Лукоморье, только зря готовились, — возмущаются дети.
– Закончилось всё хорошо. Не было звонка, на адрес школы поступило электронное письмо. Я пришла на работу в 7:20, открыла почту, прочитала письмо. Там не в адрес нашей школы, а просто угрозы о том, что возможны взрывы, если некая организация не выполнит какие-то условия, – рассказала директор школы №74 корреспонденту НГС.
Зато вот так сегодня утром выглядел двор школы №96.
В школе №92 корреспонденту НГС рассказали, что не получали сообщений о минировании и не проводили эвакуацию.
Такие фотографии присылают нам читатели. Машина полиции дежурит неподалеку от школы №74.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— Как сообщили в аппарате областной Антитеррористической комиссии, сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — рассказала пресс-служба.
Подобные сообщения об угрозах зафиксировали не только в Новосибирске, но и в других сибирских городах.
На своей странице в Facebook о том, что детей школы №74 не пускают в здание, написал депутат от избирательного округа №10 Олег Шестаков.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию. В пресс-службе МЧС сообщили, что возгорания в школе нет.
Тем временем читатели присылают в редакцию НГС видео, как около школ дежурят пожарные машины.