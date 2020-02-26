Поступило сообщение о взрывном устройстве: школы Новосибирска эвакуируют (онлайн с места)

Утром 26 февраля в школу № 74 в Заельцовском районе поступило сообщение о минировании. Детей вывели из здания. По информации сообщества «Аст-54», из-за аналогичных угроз также эвакуировали детей из школ № 92 и № 48, и № 211.



Информацию о том, что учеников школы № 74 отпустили домой из-за сообщения о минировании, рассказала читатель НГС. Это прокомментировала директор школы.



— Не сообщение о минировании, а просто сообщение, содержащее угрозу, скажем так. Все работают, Росгвардия, полиция, ФСБ, — рассказала Лолита Роговец.



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