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Поступило сообщение о взрывном устройстве: школы Новосибирска эвакуируют (онлайн с места)

Детей отправили по домам, сейчас в зданиях работают спецслужбы

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Детей вывели из здания из-за подозрительного сообщения

Детей вывели из здания из-за подозрительного сообщения

Утром 26 февраля в школу № 74 в Заельцовском районе поступило сообщение о минировании. Детей вывели из здания. По информации сообщества «Аст-54», из-за аналогичных угроз также эвакуировали детей из школ № 92 и № 48, и № 211.

Информацию о том, что учеников школы № 74 отпустили домой из-за сообщения о минировании, рассказала читатель НГС. Это прокомментировала директор школы.

— Не сообщение о минировании, а просто сообщение, содержащее угрозу, скажем так. Все работают, Росгвардия, полиция, ФСБ, — рассказала Лолита Роговец.

Вы стали очевидцем эвакуации? У вас есть фото или видео? Вы знаете дополнительную информацию о случившемся? Сообщите нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 1570000, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Можно анонимно.

Такое письмо пришло на общую почту школы №196. Пока сообщений о минировании гимназии №1 не поступало

Такое письмо пришло на общую почту школы №196. Пока сообщений о минировании гимназии №1 не поступало

Маша Вьюн
В школе №196 на Северо-Чемском тоже эвакуация

В школе №196 на Северо-Чемском тоже эвакуация

Приехали сотрудники полиции

Приехали сотрудники полиции

Маша Вьюн

В Красноярске сейчас тоже волна эвакуаций в школах. Наши коллеги ведут онлайн-трансляцию оттуда. 

Маша Вьюн
У школы №&nbsp;207 тоже дежурит Росгвардия

У школы № 207 тоже дежурит Росгвардия

Маша Вьюн

Ещё одно видео эвакуации из 74-й школы 

Маша Вьюн

Эвакуация из 96-й школы

Маша Вьюн
Учеников 96-й школы эвакуируют в гимназию №&nbsp;15, пишет одна из учениц

Учеников 96-й школы эвакуируют в гимназию № 15, пишет одна из учениц

Маша Вьюн
У 215-й школы школьников собрали на заднем дворе на запланированную экскурсию

У 215-й школы школьников собрали на заднем дворе на запланированную экскурсию

— Есть сообщение о террористической угрозе, территория школы оцеплена, — рассказал нашему журналисту сотрудник ППС Литвиненко. 

Маша Вьюн
Проезд к 153-й школе перегорожен&nbsp;

Проезд к 153-й школе перегорожен 

Маша Вьюн

Передают об эвакуации в 155-й школе Октябрьского района

— Детей отправили домой. Дочка со школы [пришла] под впечатлением, сказала, что на территорию школы заехали пожарные, скорая реанимация и полиция, — пишет читатель НГС Евгений. 

Маша Вьюн
Такое объявление появилось в школе №&nbsp;207

Такое объявление появилось в школе № 207

Маша Вьюн

— 45 эвакуировали, у меня дочка домой час назад пришла. Говорит, всех отпустили – в школе нашли пакет с лампочкой. Приехала полиция, пожарные, — рассказал нашему журналисту Алене Истоминой таксист Дмитрий.

Он добавил, что вёз мужчину в 215 школу, тот очень переживал — сына первоклассника выгнали на улицу, он замёрз. 

Маша Вьюн
Как сообщает наш корреспондент, у школы №&nbsp;211 стоят сотрудники Росгвардии

Как сообщает наш корреспондент, у школы № 211 стоят сотрудники Росгвардии

— Персонал пускают, а учеников не пускают. Только что пропустили повара, — пишет наш журналист Дмитрий Северов

— Персонал пускают, а учеников не пускают. Только что пропустили повара, — пишет наш журналист Дмитрий Северов

Сотрудники Росгвардии отказались давать комментарии нашему журналисту

Сотрудники Росгвардии отказались давать комментарии нашему журналисту

В Сети появились скриншоты писем, из-за которых сегодня эвакуируют школы по всей Сибири. Публикуем их тут.

Маша Вьюн
— Эвакуацию провели, в школе вообще никого нет. Детей по домам отправили. Учителя по машинам сидят недалёко — сказали нашему корреспонденту в полиции. Там же добавили, что пока будут тут стоять&nbsp;

— Эвакуацию провели, в школе вообще никого нет. Детей по домам отправили. Учителя по машинам сидят недалёко — сказали нашему корреспонденту в полиции. Там же добавили, что пока будут тут стоять 

Как передает наш журналист Алена Истомина, директор школы сидит в машине неподалёку — сказала, что её непосредственный начальник запретил давать комментарии. 

Маша Вьюн
Как передает наш корреспондент, в 48-й школе сейчас никого нет

Как передает наш корреспондент, в 48-й школе сейчас никого нет

— 48-я школа в Ленинском районе — эвакуация, не учебная. Вроде позвонили о минировании. Быстро приехали пожарные и полиция, начальные классы увели в храм, остальных распустили по домам. Без происшествий, организованно, — пишет мать одного из учеников Марина Фролова.

Маша Вьюн
— Вся школа очень оперативно была эвакуирована, благодарность педсоставу за четкость действий и умение организовать ребят.&nbsp;Ребенок не был в школе сегодня. Мы постоянно на связи с учителем, с администрацией и общешкольным советом председателей род. комитетов,&nbsp;— рассказал Александр, ребенок которого учится в 215-й школе

— Вся школа очень оперативно была эвакуирована, благодарность педсоставу за четкость действий и умение организовать ребят. Ребенок не был в школе сегодня. Мы постоянно на связи с учителем, с администрацией и общешкольным советом председателей род. комитетов, — рассказал Александр, ребенок которого учится в 215-й школе

Маша Вьюн

Школа № 215 на «Чистой Слободе» тоже эвакуирована

— Только что поступила информация о том, что учащиеся школы № 215 на жилмассиве «Чистая Слобода» в срочном порядке эвакуированы из здания. Поступил звонок о заложенном взрывном устройстве, просьба всех родителей забрать детей младших классов, сейчас они находятся возле школы. Дети, которые самостоятельно добираются до дома, скоро должны вернуться домой, — пишут в паблике «Чистой Слободы».

Маша Вьюн
Как передает наш корреспондент, в школе №&nbsp;74 всех детей отпустили домой

Как передает наш корреспондент, в школе № 74 всех детей отпустили домой

В школе пустые коридоры

В школе пустые коридоры

Но вахтеры на месте&nbsp;

Но вахтеры на месте 

Детей вывели в ближайший детский сад

Детей вывели в ближайший детский сад

Учеников также вывели из школы №96.

— Детей в 435-й садик вывели, на территорию школы не пускают, — рассказала читательница НГС Александра, у которой там учится дочь.

Сейчас в школе №74 все спокойно

Сейчас в школе №74 все спокойно

Спецслужбы закончили работу у школы №74 примерно в 9:50.

В соцсетях школьники пишут, что школу №53 также эвакуировали.

— Сегодня олимпиада Лукоморье, только зря готовились, — возмущаются дети.

– Закончилось всё хорошо. Не было звонка, на адрес школы поступило электронное письмо. Я пришла на работу в 7:20, открыла почту, прочитала письмо. Там не в адрес нашей школы, а просто угрозы о том, что возможны взрывы, если некая организация не выполнит какие-то условия, – рассказала директор школы №74 корреспонденту НГС.

Зато вот так сегодня утром выглядел двор школы №96.

У детей сегодня внеплановый выходной

У детей сегодня внеплановый выходной

В школе №92 сообщили, что эвакуации не было

В школе №92 сообщили, что эвакуации не было

В школе №92 корреспонденту НГС рассказали, что не получали сообщений о минировании и не проводили эвакуацию.

Такие фотографии присылают нам читатели. Машина полиции дежурит неподалеку от школы №74.

На месте работает полиция

На месте работает полиция

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Как сообщили в аппарате областной Антитеррористической комиссии, сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — рассказала пресс-служба.

Подобные сообщения об угрозах зафиксировали не только в Новосибирске, но и в других сибирских городах.

На своей странице в Facebook о том, что детей школы №74 не пускают в здание, написал депутат от избирательного округа №10 Олег Шестаков.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию. В пресс-службе МЧС сообщили, что возгорания в школе нет.

Тем временем читатели присылают в редакцию НГС видео, как около школ дежурят пожарные машины.

Пожарная машина стоит у школы № 74

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КОММЕНТАРИИ (151)

Царь просто Царь
26 фев 2020 в 09:45

Знаете ...в СССР по моему , могу конечно ошибаться ибо давно это было ...но я слышал такую фразу - страна спит спокойно , значит работает милиция и армия . Это я к тому ...что пафосно сильно звучит .... школы эвакуировали , на месте РАБОТАЕТ Росгвардия и ФСБ...по моему это как раз признак безделья . Если бы работали , страна спала бы спокойно . Ну или откровенная показуха .....мол вот как мы ваши налоги отрабатываем .

Фото пользователя
26 фев 2020 в 09:34

счастливые! В мое время такого не было, приходилось учиться каждый день.

Гость
26 фев 2020 в 10:05

Кто нибудь и когда нибудь читал новость, что заминированы Госдума или Кремль?
Ну или допустим храм Василия Блаженного?
Нет?
Как то странно, не находите?