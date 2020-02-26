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Город

Новосибирск снова окутал густой утренний туман — фото для тех, кто пропустил

Синоптики предупреждают, что туман продержится в первой половине дня

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Такая погода наблюдается в городе уже второй день

Такая погода наблюдается в городе уже второй день

Утром 26 февраля Новосибирск окутал плотный туман. 

Из-за дымки стали хуже видны неоновые вывески

Из-за дымки стали хуже видны неоновые вывески

Как сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, туман продержится ближайшие часы.

— 26 февраля в первой половине дня преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура воздуха -7, -9 С, в пригороде до -12 С. На дорогах гололедица, — говорится на сайте управления.

Туман хорошо заметен в Центральном районе

Туман хорошо заметен в Центральном районе

Из-за тумана свет фонарей рассеивается

Из-за тумана свет фонарей рассеивается

Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 1570000, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Туман окутывает город второе утро подряд

Туман окутывает город второе утро подряд

Плотный туман наблюдался и утром 25 февраля. Тогда мы собрали подборку снимков от наших читателей, которые успели сфотографировать это явление.

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туманпогода
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КОММЕНТАРИИ (10)

Феdя
26 фев 2020 в 08:21

нГС, так и пишите: "новостей, кроме рекламы на 8:30 нет". Постараемся что-нибудь высосать сидя на попе.

26 фев 2020 в 08:06

Топите и дальше бурым углем . От новосиба отьезжаешь на 100 км и солнце. Особенно это заметно из самолета, только взлетел, 5 , 10 синут полета и облаков нет внизу. Видно землю. И наоборот , подлетая к новосибу шапка смога от тэц.
А ведь мы этим дышим.

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26 фев 2020 в 08:24

Сторонники теории заговоров такие смешные... ТЭЦ у них туман образует :))
Так-то туман образуется, когда температура воздуха достигает точки росы.