Новосибирск снова окутал густой утренний туман — фото для тех, кто пропустил

ПапаЗол 26 фев 2020 в 08:06

Топите и дальше бурым углем . От новосиба отьезжаешь на 100 км и солнце. Особенно это заметно из самолета, только взлетел, 5 , 10 синут полета и облаков нет внизу. Видно землю. И наоборот , подлетая к новосибу шапка смога от тэц.

А ведь мы этим дышим.