Новосибирск снова окутал густой утренний туман — фото для тех, кто пропустил

Утром 26 февраля Новосибирск окутал плотный туман.
Как сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, туман продержится ближайшие часы.
— 26 февраля в первой половине дня преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура воздуха -7, -9 С, в пригороде до -12 С. На дорогах гололедица, — говорится на сайте управления.
Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157—00—00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Плотный туман наблюдался и утром 25 февраля. Тогда мы собрали подборку снимков от наших читателей, которые успели сфотографировать это явление.