У новосибирца, приговорённого к шести годам колонии по делу «Сети», диагностировали туберкулёз

Арману Сагынбаеву, которого приговорили к шести годам колонии по делу «Сети», диагностировали закрытую форму туберкулеза. Об этом сообщила его мать, передает «Медиазона».

Женщина рассказала, что ее сын прошел обследование еще месяц назад. 14 февраля ему сделали рентген и подтвердили диагноз. У Сагынбаева туберкулез правого легкого в районе лопатки закрытого типа. Информацию об этом Елене Стригиной, матери Армана, сообщила его адвокат, которая виделась с ним в СИЗО.

— Сейчас ему дают много таблеток, от чего ему очень плохо. Почти ничего не ест. Несмотря на температуру, его не кладут в стационар, и он находится с другими заключенными. Ему сейчас очень плохо, — передает слова Елены Стригиной «Медиазона».