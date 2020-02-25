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Политика

У новосибирца, приговорённого к шести годам колонии по делу «Сети», диагностировали туберкулёз

Об этом рассказала мать осужденного

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Ранее туберкулез диагностировали&nbsp;еще одному фигуранту «пензенского дела» — осужденному Василию Куксову

Ранее туберкулез диагностировали еще одному фигуранту «пензенского дела» — осужденному Василию Куксову

Арману Сагынбаеву, которого приговорили к шести годам колонии по делу «Сети», диагностировали закрытую форму туберкулеза. Об этом сообщила его мать, передает «Медиазона».

Женщина рассказала, что ее сын прошел обследование еще месяц назад. 14 февраля ему сделали рентген и подтвердили диагноз. У Сагынбаева туберкулез правого легкого в районе лопатки закрытого типа. Информацию об этом Елене Стригиной, матери Армана, сообщила его адвокат, которая виделась с ним в СИЗО.

— Сейчас ему дают много таблеток, от чего ему очень плохо. Почти ничего не ест. Несмотря на температуру, его не кладут в стационар, и он находится с другими заключенными. Ему сейчас очень плохо, — передает слова Елены Стригиной «Медиазона».

Еще осенью 2018 года мать Сагынбаева рассказала НГС, что видела сына в СИЗО с обожжёнными руками, и допустила, что ему могли сломать рёбра, так как они болели. Через год НГС выпустил статью о том, как несколько девушек обвинили Армана Сагынбаева в насилии и заражении вирусом. После публикаций этих историй в СМИ сайт Rupression прекратил любую поддержку Сагынбаева, сбор средств, передачу открыток и писем.

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дело "Сети"пензенское дело
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КОММЕНТАРИИ (14)

налогоплательщик
25 фев 2020 в 23:18

ему еще и таблетки дают? это помимо еды и одежды за счет налогоплательщиков? Законопослушных безработных так никто не содержит. Это преступник и он должен работать, его желание не имеет значения.

Гость
25 фев 2020 в 23:16

Тюрьма и зона должна быть тем местом которые вызывают страх и ужас. Это отличная профилактика преступлений.

Фото пользователя
25 фев 2020 в 23:15

Пусть сидит. При колонии "больничка" есть.