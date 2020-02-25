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Хоккей: «Сибирь» одержала победу над «Металлургом» из Магнитогорска

Игра закончилась со счетом 4:1

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Игра проходила на ледовой арене «Сибирь» в Новосибирске

Игра проходила на ледовой арене «Сибирь» в Новосибирске

Вечером во вторник, 25 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» побил ХК «Металлург Мг». Игра закончилась со счетом 4:1.

Первую шайбу забросили новосибирцы

Первую шайбу забросили новосибирцы

Матч начался в 19:30 по новосибирскому времени. Уже в первом периоде на 17-й минуте новосибирцы открыли счёт — первую шайбу матча забил нападающий Александр Шаров.

За игру было всего два удаления — оба у «Металлурга»

За игру было всего два удаления — оба у «Металлурга»

Во втором периоде на 23-й минуте «Сибирь» закрепила своё первенство еще одним голом — шайбу в ворота соперника забросил защитник Олег Пиганович. А уже в конце 31-й минуты нападающий Егор Миловзоров принёс своей команде третью забитую шайбу.

Сегодня за «Сибирь» дебютировал 17-летний нападающий «Сибирских снайперов» Дмитрий Овчинников.&nbsp;Он сыграл всего 2 минуты 41 секунду

Сегодня за «Сибирь» дебютировал 17-летний нападающий «Сибирских снайперов» Дмитрий Овчинников. Он сыграл всего 2 минуты 41 секунду

Ворота хозяев защищал Алексей Красиков, магнитогорцев — Василий Демченко

Ворота хозяев защищал Алексей Красиков, магнитогорцев — Василий Демченко

В третьем периоде хоккеисты «Металлурга» впервые забили гол в ворота ХК «Сибирь» на 43-й минуте. Но уже на 49-й минуте Юусо Пуустинен забросил им ответную шайбу, четвертую для своей команды. Игра завершилась со счётом 4:1.

На 23-й минуте «Металлург» сменил вратаря — защищать ворота команды встал Глеб Носов

На 23-й минуте «Металлург» сменил вратаря — защищать ворота команды встал Глеб Носов

Следующий матч состоится в среду против «Динамо» из Риги

Следующий матч состоится в среду против «Динамо» из Риги

Вечером в субботу, 22 февраля, новосибирская команда сыграла с «Трактором» из Челябинска в выездном матче. Новосибирцы проиграли сопернику со счетом 4:0.

Следующий матч ХК «Сибирь» проведет завтра, 26 февраля. Команда сыграет против рижского «Динамо».

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хоккейХК «Металлург» (Магнитогорск)ХК "Сибирь"
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КОММЕНТАРИИ (27)

Фото пользователя
25 фев 2020 в 22:29

Тут всё просто... Магнитка настроена на Барыс в плейоф... Поэтому приехали без ведущих игроков... Не стали выбивать дурь из позорной Сибири специально слили игру... Но болельщики позорной Сибири думают, что это супер победа... Ахаха... Позорься Сибирь новосибирцы гордятся тобой... Ахаха...

Фото пользователя
25 фев 2020 в 22:28

Болельщики позорной сибири самые позорные в КХЛ... Как и сама бездарная команда... деревянных фигуристок... всей лиги... они ходят на матчи позорной сибири... Вошкаются на сидениях машут шарфами и орут сибирь... они не понимают и не могут понять для них это сложно... Что такое конференция... Дивизион... что такое легионер... Какой лимит на них... В КХЛ...и прочее... У них нет кричалки как у всех болельщиков команд КХЛ... они могут только орать слово сибирь когда из неё выбивают дурь все подряд... Они орут сибирь чемпион... Только не понимают, что чемпион она по количеству проигрышей подряд во всей истории КХЛ ... Который стал клеймом позора в истории позорной сибири... и каждый раз теперь они орут... Позорься сибирь мы гордимся тобой...ахаха...

Фото пользователя
25 фев 2020 в 22:29

Ахаха а толку то, что вышли в плейоф... В первой же серии игр из Сибири вышибут всю дурь раскатают фигуристок...Сибирь будет опозорена и вышвырнута из плейоф... Дивизион Харламова не выйграли... Конференцию Восток не выйграли... Чемпионом КХЛ не стали... Кубок Гагарина не выйграют...Сибирь есть была и будет дном кхл... Позорься Сибирь новосибирцы гордятся тобой... Ахаха...