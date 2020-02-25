Хоккей: «Сибирь» одержала победу над «Металлургом» из Магнитогорска

Вечером во вторник, 25 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» побил ХК «Металлург Мг». Игра закончилась со счетом 4:1.
Матч начался в 19:30 по новосибирскому времени. Уже в первом периоде на 17-й минуте новосибирцы открыли счёт — первую шайбу матча забил нападающий Александр Шаров.
Во втором периоде на 23-й минуте «Сибирь» закрепила своё первенство еще одним голом — шайбу в ворота соперника забросил защитник Олег Пиганович. А уже в конце 31-й минуты нападающий Егор Миловзоров принёс своей команде третью забитую шайбу.
В третьем периоде хоккеисты «Металлурга» впервые забили гол в ворота ХК «Сибирь» на 43-й минуте. Но уже на 49-й минуте Юусо Пуустинен забросил им ответную шайбу, четвертую для своей команды. Игра завершилась со счётом 4:1.
Вечером в субботу, 22 февраля, новосибирская команда сыграла с «Трактором» из Челябинска в выездном матче. Новосибирцы проиграли сопернику со счетом 4:0.
Следующий матч ХК «Сибирь» проведет завтра, 26 февраля. Команда сыграет против рижского «Динамо».